Уранці 1 грудня в Києві під стінами Верховної Ради розпочався протест підприємців, зокрема представників малого бізнесу – ФОПів (фізична особа-підприємець). Увечері акція спалахнула з новою силою – мітингували спробували перекрити входи та виходи з парламенту.

Докладніше про вечірню акцію протесту під Радою

Демонстранти намагалися пройти до входу в парламент, однак правоохоронці їх відтіснили. У результаті виникли сутички та заворушення. Але, на щастя, обійшлося без потерпілих. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на українські телеграм-канали.

Що було вранці До Верховної Ради стягнули додаткові сили поліції через протести підприємців: фото

Дивіться відео сутичок мітингувальників із правоохоронцями під Радою

Крім того, за інформацією Pavlovsky News, на вулиці Шовковичній, яка примикає до Ради, протестувальники не хотіли пропускати позашляховик. Але поліція відтіснила підприємців і перекрила живою стіною проїжджу частину.

Що відбувалося на Шовковичній під Радою: дивіться відео

За деякий час ситуація під Радою заспокоїлась. На місці продовжує залишатися багато поліцейських, протестувальників – значно менше.

Що кажуть правоохоронці

У Нацполіції Києва підтвердили, що мітингувальники перекрили дорогу та заважають народним обранцям безперешкодно покинути Ради. Правоохоронці додають, що на їхні заклики не порушувати правопорядок учасники акції не реагували.

Відтак, поліцейські частково відтіснили громадян і зробили коридор для проходу народних депутатів до ВРУ. У цей момент між учасниками акції та правоохоронцями відбулася невелика штовханина. Водночас інша група пікетувальників на вулиці Шовковичній біля комітетів ВРУ заблокувала рух автівок для в’їзду та виїзду,

– зазначив пресцентр столичної поліції.



Протест ФОПів під Радою ввечері 1 грудня / Фото пресслужби Нацполіції

На місці події поліцейські проводили з учасниками акції "превентивну роботу, аби відновити правопорядок". Крім того, правоохоронці закликали організаторів і учасників заходів не вдаватися до провокацій і не порушувати закон. Поліція наголошує, що всіх винних притягнуть до відповідальності.

До теми Рада відтермінувала введення касових апаратів для ФОП

Через що протестують підприємці, зокрема ФОПи