Протест гірників на "Жовтневій" у Кривому Розі завершився: страйкарі піднялися на поверхню
У Кривому Розі ввечері 15 жовтня позитивно завершилися перемовини між гірниками шахти "Жовтнева" Криворізького залізорудного комбінату (КЗРК) і адміністрацією. Страйкарі вже піднялися на поверхню. Підземний протест шахтарів КЗРК тривав 43 доби.
Гірники шахти "Жовтнева" завершили страйк і вийшли на поверхню
Про позитивні підсумки перемовин повідомив у фейсбуці лідер Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець. Він додав, що сторони також підписали угоду, проте її деталі пообіцяв оприлюднити згодом.
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Нагорі на страйкарів біля прохідної "Жовтневої" чекали родичі та колеги. Станом на вечір 15 жовтня під землею залишалися 18 людей.
Пройшовши випробування підземеллям, вже 16 числа на гірників чекає іспит судовою системою. О 13.00 у Жовтневому районному суді Кривого Рогу (вулиця Невська, 3) розпочнеться розгляд справи за позовом компанії "Криворізький залізорудний комбінат" до 10 шахтарів, які брали участь в акції протесту,
– додав Волинець.
Зауважимо, що 28 вересня КЗРК звернувся до Жовтневого районного суду з позовом про визнання незаконним страйку, "який розпочався без оголошення та висунення офіційних вимог адміністрації".
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Дивіться відео, як страйкарі "Жовтневої" піднімалися на поверхню
Основне про протести шахтарів у Кривому Розі
- 8 вересня 393 гірники шахт "Батьківщина", "Гвардійська", "Тернівська" та "Жовтнева" залишись під землею, вимагаючи збільшення зарплат та покращення умов праці. На 14-ий день підземного протесту число гірників під землею становило 184.
- Шахти "Батьківщина", "Гвардійська", "Тернівська" та "Жовтнева" входять до складу "Криворізького залізорудного комбінату" та є основними його підрозділами.
- Через страйк Кривбасзалізрудком заявив про зупинку виробництва. Водночас у компанії були готовими продовжити перемовини з протестувальниками виключно тоді, коли всі вони піднімуться на поверхню. Згодом виробництво на шахтах, що страйкували, все ж відновили.
- Крім того, адміністрація КЗРК зрештою підвищила тарифні ставки і посадові оклади на 10 – 25%, а з 1 жовтня працівникам підняли зарплату ще на 10%. У результаті з 414 протестувальників чотирьох шахт лише 21 особа залишалася на ранок 15 жовтня в шахті "Жовтнева".
- КЗРК – публічне акціонерне товариство, що є найбільшим приватним підприємством України з видобутку залізної руди підземним способом.
- Сам комбінат перебуває в управлінні групи "Приват" Ігоря Коломойського та компанії "Метінвест" Ріната Ахметова. Операційне управління підприємством здійснює група "Приват". Щоправда, 99,88% акцій комбінату належать компанії Starmill Limited.