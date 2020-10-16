У Кривому Розі ввечері 15 жовтня позитивно завершилися перемовини між гірниками шахти "Жовтнева" Криворізького залізорудного комбінату (КЗРК) і адміністрацією. Страйкарі вже піднялися на поверхню. Підземний протест шахтарів КЗРК тривав 43 доби.

Гірники шахти "Жовтнева" завершили страйк і вийшли на поверхню

Про позитивні підсумки перемовин повідомив у фейсбуці лідер Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець. Він додав, що сторони також підписали угоду, проте її деталі пообіцяв оприлюднити згодом.

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Нагорі на страйкарів біля прохідної "Жовтневої" чекали родичі та колеги. Станом на вечір 15 жовтня під землею залишалися 18 людей.

Пройшовши випробування підземеллям, вже 16 числа на гірників чекає іспит судовою системою. О 13.00 у Жовтневому районному суді Кривого Рогу (вулиця Невська, 3) розпочнеться розгляд справи за позовом компанії "Криворізький залізорудний комбінат" до 10 шахтарів, які брали участь в акції протесту,

– додав Волинець.

Зауважимо, що 28 вересня КЗРК звернувся до Жовтневого районного суду з позовом про визнання незаконним страйку, "який розпочався без оголошення та висунення офіційних вимог адміністрації".

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