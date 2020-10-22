Суд у середу, 21 жовтня, залишив під вартою ще на два місяці Андрія Антоненка, якого звинувачують у причетності до вбивства Павла Шеремета. Після цього під судом спалахнули сутички, а опісля активісти поїхали під державну дачу Володимира Зеленського.

Також активісти блокували й державний маєток, у якому буцімто живе генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, повідомляє "Національний корпус". Щоправда, остання переїхала з резиденції ще минулого тижня.

До слова Після рішення по Антоненку під судом спалахнули сутички: відео

Активісти скаржилися на політику подвійних стандартів в Україні, коли добровольці й патріоти опиняються за ґратами, а злочинці розгулюють на волі.

Під резиденціями, де живе Володимир Зеленський і де раніше жила Ірина Венедіктова, активісти вимагали відставки генпрокурорки.

Учасники акції палили фаєри й вигукували гасла проти очільниці Офісу генерального прокурора України.

Вони наводили приклади, що поліцейські, які вбили 5-річного Кирила Тлявова, гуляють на волі, як і, наприклад, вбивці Віталія Олешка "Сармата". Натомість Андрій Антоненко вже майже рік у СІЗО, попри відсутність будь-яких доказів.

Акція під резиденцією Зеленського: дивіться фото

Активісти вимагали відставки Венедіктової: дивіться відео