Під Конституційним Судом мітинг, запалали димові шашки: пряма трансляція 24 каналу
Під будівлею Конституційного Суду України 30 жовтня розпочався протест. Люди мітингують через рішення КСУ щодо скасування відповідальності за брехню в деклараціях чиновників.
Напередодні мітингу усіх учасників закликали утриматись від використання партійної чи будь-якої іншої символіки та бути в масці. Про це повідомили журналісти 24 каналу.
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На протесті зібрались сотні людей, серед них відомі активісти та депутати. Мітингарі принесли зі собою плакати з різними гаслами та фаєра.
До учасників акції так ніхто і не виходить з Конституційного Суду, тому активісти підходять ближче до воріт установи та хочуть зайти всередину. Вхідні двері суду заблокували правоохоронці.
Протест під Конституційним Судом: дивіться пряму трансляцію 24 каналу
"Нам треба попрощатись з цим КСУ, з його складом. Але це також дуже важко. Однак можна притягати їх до кримінальної відповідальності. Я думаю, якщо б в Зеленського було бажання навести лад, то йому було б варто зайнятись тими, хто розпочав цю процедуру – Коломойським і Медведчуком, і притягти до відповідальност й суддів КСУ, які вчинили спробу узурпації влади", – сказав активіст Сергій Стерненко.
На мітингу запалали димові шашки: дивіться фото та відео 24 каналу
Окрім цього, на місці перебуває багато правоохоронців та нацгвардійців, а недалеко від будівлі КСУ помітили військові машини.
Військові машини недалеко від протесту біля КСУ / Фото 24 каналу / Олени Трибушної
Правоохоронці стежать за ситуацією під КСУ / Фото 24 каналу / Олени Кандяк
Силовики збираються під КСУ / Фото 24 каналу / Олени Трибушної
Мітинг під КСУ: дивіться фото 24 каналу
Хто організатор
Організаторами протесту стали Центр протидії корупції, "Автомайдан", фундація DEJURE та "Рух опору капітуляції".
Своїми рішеннями судді КСУ надають індульгенцію для сотень чиновників-корупціонерів, а також ставлять під загрозу безвіз, критично важливу фінансову допомогу від європейських інституцій та європейський напрям розвитку України,
– зазначили організатори.
Чому люди мітингують під КСУ
- Під час закритого засідання 27 жовтня 2020 року Конституційний Суд скасував статтю Кримінального кодексу про декларування недостовірної інформації.
- Суд визнав, що кримінальна відповідальність за недостовірне декларування є неконституційною.
- Такий позов подали народні депутати від ОПЗЖ і групи "За майбутнє".
- Також після рішення суду з'явилася інформація про можливе скасування безвізового режиму Євросоюзу з Україною.