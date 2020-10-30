Під будівлею Конституційного Суду України 30 жовтня розпочався протест. Люди мітингують через рішення КСУ щодо скасування відповідальності за брехню в деклараціях чиновників.

Напередодні мітингу усіх учасників закликали утриматись від використання партійної чи будь-якої іншої символіки та бути в масці. Про це повідомили журналісти 24 каналу.

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На протесті зібрались сотні людей, серед них відомі активісти та депутати. Мітингарі принесли зі собою плакати з різними гаслами та фаєра.

До учасників акції так ніхто і не виходить з Конституційного Суду, тому активісти підходять ближче до воріт установи та хочуть зайти всередину. Вхідні двері суду заблокували правоохоронці.

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"Нам треба попрощатись з цим КСУ, з його складом. Але це також дуже важко. Однак можна притягати їх до кримінальної відповідальності. Я думаю, якщо б в Зеленського було бажання навести лад, то йому було б варто зайнятись тими, хто розпочав цю процедуру – Коломойським і Медведчуком, і притягти до відповідальност й суддів КСУ, які вчинили спробу узурпації влади", – сказав активіст Сергій Стерненко.

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Окрім цього, на місці перебуває багато правоохоронців та нацгвардійців, а недалеко від будівлі КСУ помітили військові машини.



Військові машини недалеко від протесту біля КСУ / Фото 24 каналу / Олени Трибушної



Правоохоронці стежать за ситуацією під КСУ / Фото 24 каналу / Олени Кандяк



Силовики збираються під КСУ / Фото 24 каналу / Олени Трибушної

Мітинг під КСУ: дивіться фото 24 каналу

Хто організатор

Організаторами протесту стали Центр протидії корупції, "Автомайдан", фундація DEJURE та "Рух опору капітуляції".

Своїми рішеннями судді КСУ надають індульгенцію для сотень чиновників-корупціонерів, а також ставлять під загрозу безвіз, критично важливу фінансову допомогу від європейських інституцій та європейський напрям розвитку України,

– зазначили організатори.

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