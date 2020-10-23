У Варшаві увечері 22 жовтня відбувся масовий протест через рішення Конституційного суду, яке ще більше посилює заборону абортів. Завершилося все застосуванням поліцією сльозогінного газу та затриманнями протестувальників.

У Варшаві люди протестували про рішення суду щодо абортів

Конституційний суд Польщі оголосив рішення про те, що аборт через загрози життю дитини суперечить Конституції, повідомляє RMF24.

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Суд встановив правову основу, яка фактично означає майже повну заборону на переривання вагітності в країні. Через це на протест під будівлею КС зібралося приблизно тисяча людей. Перші мітингувальників прийшли приблизно о 19:00, надалі їхня кількість постійно зростала.

Люди запалювали свічки, називаючи рішення суду "похороном прав жінок".

Приблизно о 21:00 протестувальники вирушили до офісу партії "Право і справедливість". Однак поліцейські перекрили вулицю і не пустили людей під стіни офісу.

Крім того, правоохоронці у мегафони кричали, що акція незаконна, бо Варшава входить до червоної зони карантину. Вони попросили протестувальників розійтися та пригрозили застосуванням сили.

Біля будинку Качинського поліція застосувала сльозогінний газ

Після цього колона із сотень людей попрямувала до будинку лідера партії Ярослава Качинського. Приблизно опівночі вони були на місці. Будинок на той час вже оточили два кордони поліції.

Згодом поліцейські оголосили, що застосовуватимуть силу, бо люди не реагують на заклик розійтися. Це спровокувало сутички. Деякі протестувальники кидали у поліцію каміння, силовики застосували сльозогінний газ, кількох людей затримали.

Приблизно о 01:30 організатори акції анонсували наступний протест на вечір 23 жовтня перед будинком Ярослава Качинського. Після цього розішлися.

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Setki osób protestujących przeciwko dzisiejszej decyzji TK już na Nowogrodzkiej. Policja zamknęła ulicę, nie dopuszcza nikogo przed siedzibę PiS. @RMF24pl pic.twitter.com/Biv0Ex4oi7 — Paweł Balinowski (@PBalinowski) October 22, 2020

Policja użyła gazu wobec protestujących przed domem Jarosława Kaczyńskiego w Warszawie. Tłum napierał na policyjny kordon, po gazie się cofnął.@RMF24pl pic.twitter.com/iqYz6e4VDR — Paweł Balinowski (@PBalinowski) October 22, 2020

Nowogrodzka otoczona kordonem policji, która wzywa do rozejścia się. @RMF24pl pic.twitter.com/WvXeOA2ado — Paweł Balinowski (@PBalinowski) October 22, 2020