З початку доби 14 листопада в Україні почав діяти карантин вихідного дня. Втім, не всі погоджуються з таким рішенням проблеми. У деяких містах місцева влада виступила проти, а, наприклад, у Чернівцях на протест вийшли місцеві підприємці.

Близько 300 підприємців Калинівського ринку перекрили дорогу з вимогою, аби їм дозволили працювати. Про це повідомляє "Суспільне".

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Продавці написали звернення до керівництва облдержадміністрації з вимогою дозволити їм працювати. Вони запевняють: можуть організувати роботу з дотриманням усіх карантинних вимог, оскільки ринок не є закритим приміщенням.



У Чернівцях підприємці протестують через карантин вихідного дня / Фото "Молодий буковинець"

Директор ринку Ігор Маслянчук на акції сказав, що підтримує вимоги підприємців. Він закликав зібрати підписи й передати звернення до облдержадміністрації.

Протест підприємців у Чернівцях: дивіться відео

Працівники ринку бідкаються, що через карантин вихідного дня їх залишили без роботи й можливості заробити на життя.

Протест працівників ринку через карантин вихідного дня: дивіться відео



Перелік обмежень карантину вихідного дня / Інфографіка 24 каналу