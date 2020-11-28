У кількох містах Польщі 28 листопаа відбулися акції протесту проти посилення законодавства щодо абортів. Понад 2 тисячі людей вийшли, зокрема, і на вулиці столиці країни – Варшави. Акції організував протестний рух "Жіночий страйк".

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У столиці Польщі люди зібралися на площі Романа Дмовського. За даними видання RMF24, участь у акції беруть набагато більше людей, ніж у попередніх – приблизно 2 – 3 тисячі.

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Demonstracja Strajku Kobiet ma zaraz ruszyć stronę Placu Konstytucji. Trudno ocenić ile osób przyszło, wydaje się, że 2-3 tys, sporo mniej niż na poprzednich protestach @RMF24pl pic.twitter.com/a0B4wur30u — Paweł Balinowski (@PBalinowski) November 28, 2020

Люди скандували: "Моє тіло – моє діло!", "Легальний аборт!", а також нецензурні гасла в бік уряду та керівництва правлячої партії "Право та справедливість".

Акція проти посилення абортів у Варшаві: відео

На місці також можна побачити значні сили поліції. Вони здебільшого не втручалися у протест і лише подеколи встановлювали особи мітингуальників. Щоправда, на початку заявили, що ці збори є неузгодженими з місцевою владою через карантинні обмеження. Натомість протестувальники наголосили, що мають право протестувати.

У Варшаві знову спалахнули протести проти посилення абортів: відео

Ruszyły kolejne protesty Strajku Kobiet w Warszawie. Kilka tysięcy osób na rondzie Dmowskiego. Policja wzywa do rozejścia się @RMF24pl pic.twitter.com/CLHhBh1STG — Paweł Balinowski (@PBalinowski) November 28, 2020

Коли ж протест розпочався, поліція звернулася до учасників з проханням рухатися уздовж тротуару, а не центром дороги та трамвайної колії. Але, попри такі заклики, мітингарі все ж вийшли на проїжджу частину, перекривши рух центральними магістралями Варшави – Єрусалимською та алеєю Івана Павла II.

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Мета протестів

Подібні протести заплановано ще у понад 40 містах Польщі. Їх присвятили 102-й річниці отримання польськими жінками виборчих прав. Окрім "Жіночого страйку", в них беруть участь також представники інших організацій, зокрема, спільнот ЛГБТ і феміністок.

Kilkuset ludzi maszeruje ulicami #Kraków w manifestacji #StrajkKobiet zorganizowanej w 102. rocznicę uzyskania przez Polki praw wyborczych. Fot. @Ka_Staszko: pic.twitter.com/roqF55jqTy — Fakty RMF FM (@RMF24pl) November 28, 2020

На жаль, останніми тижнями уряд зробив із нас ворогів і розглядає нас як своїх політичних супротивників, а не суверенів і громадян. Крім того, вони насилають на нас свої служби, поліцію, пропагандистські ЗМІ,

– наголосив у фейсбуці "Жіночий страйк".

Відео протестів проти абортів у Варшаві

Активісти додають, що не для ля того більш ніж століття назад завоювали громадянські права, щоб дозволити владі позбавити їх прав людини.

У Варшаві знову розпочалися протести проти посилення абортів: відео

Demonstracja Strajku Kobiet w Warszawie idzie przed MSWiA. Policja blokuje wylot z placu Konstytucji, ale tylko na jezdni - ludzie ominęli kordon bokiem, chodnikami, policjanci nie reagowali. Na razie wyraźnie widać, że nie wchodzą w żaden kontakt z protestującymi @RMF24pl pic.twitter.com/ARSLDHWFdc — Paweł Balinowski (@PBalinowski) November 28, 2020

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