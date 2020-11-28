У Варшаві вийшли тисячі противників закону про аборти: фото, відео
У кількох містах Польщі 28 листопаа відбулися акції протесту проти посилення законодавства щодо абортів. Понад 2 тисячі людей вийшли, зокрема, і на вулиці столиці країни – Варшави. Акції організував протестний рух "Жіночий страйк".
Протести противників закону про аборти у Варшаві: деталі
У столиці Польщі люди зібралися на площі Романа Дмовського. За даними видання RMF24, участь у акції беруть набагато більше людей, ніж у попередніх – приблизно 2 – 3 тисячі.
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Люди скандували: "Моє тіло – моє діло!", "Легальний аборт!", а також нецензурні гасла в бік уряду та керівництва правлячої партії "Право та справедливість".
Акція проти посилення абортів у Варшаві: відео
На місці також можна побачити значні сили поліції. Вони здебільшого не втручалися у протест і лише подеколи встановлювали особи мітингуальників. Щоправда, на початку заявили, що ці збори є неузгодженими з місцевою владою через карантинні обмеження. Натомість протестувальники наголосили, що мають право протестувати.
У Варшаві знову спалахнули протести проти посилення абортів: відео
Коли ж протест розпочався, поліція звернулася до учасників з проханням рухатися уздовж тротуару, а не центром дороги та трамвайної колії. Але, попри такі заклики, мітингарі все ж вийшли на проїжджу частину, перекривши рух центральними магістралями Варшави – Єрусалимською та алеєю Івана Павла II.
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Мета протестів
Подібні протести заплановано ще у понад 40 містах Польщі. Їх присвятили 102-й річниці отримання польськими жінками виборчих прав. Окрім "Жіночого страйку", в них беруть участь також представники інших організацій, зокрема, спільнот ЛГБТ і феміністок.
На жаль, останніми тижнями уряд зробив із нас ворогів і розглядає нас як своїх політичних супротивників, а не суверенів і громадян. Крім того, вони насилають на нас свої служби, поліцію, пропагандистські ЗМІ,
– наголосив у фейсбуці "Жіночий страйк".
Відео протестів проти абортів у Варшаві
Активісти додають, що не для ля того більш ніж століття назад завоювали громадянські права, щоб дозволити владі позбавити їх прав людини.
У Варшаві знову розпочалися протести проти посилення абортів: відео
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Заборона абортів у Польщі: що відомо
- У Польщі з 1993 року заборонено аборти. Винятком були лише випадки, коли вагітність становить загрозу для життя чи здоров'я жінки, коли існує висока ймовірність важкого та незворотного порушення розвитку плоду або невиліковної хвороби, яка загрожує його життю, і коли вагітність виникла в результаті забороненого діяння, наприклад, зґвалтування.
- Нещодавно група депутатів Сейму ініціювала зміну чинного законодавства щоло абортів, домагаючись його посилення. Вони хочуть, щоб заборонено було й аборти і за медичними показниками, коли є порушення розвитку плоду.
- Зрештоюю 22 жовтня Конституційний суд Польщі оголосив рішення про те, що аборт через дефекти плоду суперечить Конституції. Таким чином було встановлено правову основу, яка рівносильна майже повній забороні на переривання вагітності в країні.
- Після цього у Варшаві та всій країні почалися акції протесту.
- Президент Анджей Дуда заявив, що внесе пропозиції до Сейму, які передбачають, що аборти будуть дозволеними в разі так званих летальних дефектів плоду, але не випаку діагностики синдрому Дауна.
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