У Харкові 6 листопада від самого ранку мітингують представники ресторанного бізнесу. Місто досі залишається в червоній карантинній зоні, а закладам харчування дозволяють працювати лише до 20:00.

На мітинг вийшли приблизно 450 людей, серед них – власники ресторанів, бармени, адміністратори та офіціанти. Про це повідомляє кореспондентка 24 каналу з місця події. За її словами, такого масового протесту у Харкові вже давно не було.

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Люди принесли зі собою плакати з різними гаслами: "Ви вбиваєте наш бізнес!", "Нам немає за що платити оренду", "Мені нема за що купити одяг дитині" та інші.

Протест рестораторів у Харкові: дивіться фото 24 каналу / Альона Черненко

В Харкові в ресторанній сфері працює приблизно 50 тисяч людей. За час жорсткого карантину на весні закрилось майже 40% закладів. За літо частина з них змогла повернутись, хтось вийшов в нуль, але нові обмеження знову принесуть збитки бізнесу.

Що вимагають мітингарі

Аби нові обмеження погоджували з підприємцями . Йдеться про те, що не всім закладам підходить робота з 8:00 до 20:00, адже кожен має свого клієнта.

. Йдеться про те, що не всім закладам підходить робота з 8:00 до 20:00, адже кожен має свого клієнта. Однак, якщо жорсткий карантин необхідний, то ресторатори просять надати їм фінансову допомогу чи хоча б компенсації на виплати оренди.

"Нічим платити зарплати, нічим платити оренду. У нас просто закриваються заклади, йдуть наші співробітники. Ми хочемо, щоб люди почули і допомогли нам виробити загальну дорожню карту, загальний діалог, як нам подолати цю кризу", – розповів представник Асоціації рестораторів Харкова Микола Кузенко.

Ресторатори мітингують проти карантинних обмежень: дивіться відео 24 каналу



Які обмеження діють в різних кольорових карантинних зонах / Інфографіка 24 каналу