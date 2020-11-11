Під Кабінетом Міністрів України у Києві зібрались представники ресторанного бізнесу на протест. Вони вимагають послабити карантин через COVID-19, аби мали змогу вільно працювати. Акція відбувається також і в інших містах України.

Організаторами акції є Українська ресторанна асоціація і Регіональні ресторанні об'єднання. Про протест у різних містах України повідомляє 24 канал.

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Київ

Під Кабміном зібрались сотні працівників ресторанів та кафе. Акцію назвали "Маю право працювати". "Нам не зрозуміло, чому уряд вважає, що на вихідних у коронавірусу вихідний, а у будні він оживає. Ми вийшли, що нас не закрили і ми мали нормальні зарплати", – сказала одна з учасниць протесту.

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Люди вийшли з каструлями та кришками, вони б'ють по них і у такий спосіб створюють шумовий ефект.



Люди вимагають не запроваджувати "карантин вихідного дня" / Фото Олега Климчука, 24 канал



Протестувальники зібрались під будівлею Кабміну / Фото Олега Климчука, 24 канал

Люди не розуміють, чому карантин вводять саме на вихідні. За їхніми словами, COVID-19 не існує лише у будні дні, а тому така ідея є безглуздою.

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Харків

У Харкові працівники ресторанного бізнесу лише починають збиратися під будівлею ОДА. Напередодні зголосились прийти на протест понад тисячу людей. Як повідомили організатори, понад 50 тисяч людей залучені у сферу готельно-ресторанного бізнесу у Харкові. Саме тому є великий ризик отримати серйозні наслідки від карантинних обмежень.



Протест рестораторів у Харкові / Фото Роман Лихачев

Протестувальники висунули 2 головні вимоги:

щоб підприємців почули та з ними погоджували введення карантинних обмежень, адже, за їхніми словами, саме сфера ресторанного бізнесу найбільше страждає від карантину;

не вводити карантин вихідного дня.

Ресторатори запевнили, що вони дотримуються усіх карантинних вимог, а тому мінімізують шанс заразитися. Вони бояться, щоб через великі збитки багатьом підприємцям не довелось закривати свої заклади повністю.



Люди вимагають не запроваджувати "карантин вихідного дня" / Фото Роман Лихачев

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