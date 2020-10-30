У Варшаві та багатьох великих містах Польщі проходять масштабні акції протесту проти фактичної заборони на аборти. Не обійшлося без сутичок між мітингувальниками та прихильниками традиційних цінностей та націоналістами.

В 16:00 за місцевим часом учасники протесту зібралися на центральних вулицях столиці. Про це повідомляє телеканал TVP.

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Що відомо про протести в Польщі

Десятки тисяч демонстрантів пройшли по центру Варшави. Зокрема, вони побували біля канцелярії глави уряду.

Люди тримають у руках плакати, в яких вимагають дозволу права на аборт, а також відставки уряду. Одне з головних гасел сьогоднішньої акції – "Легалізація абортів – без компромісів".

Одночасно з акцією у Варшаві протести проходили у багатьох містах Польщі, а також біля посольств у європейських країнах.

Водночас без сутичок не обійшлось. Правоохоронці затримували людей. Також вібувалися бійки з представниками організацій, які виступають проти права на аборт. Вони кидали у натовп протестувальників димові шашки і нападали на учасників маршу.

Онлайн-трансляція масштабного протесту у Варшаві: дивіться відео

#Poland: Footage of a horde of fascist men attacking women and allies in Warsaw, they demand for women to be forced incubators for reproductive slavery.



Misogyny is fascism. #StrajkKobiet #jebacpis #StrajKobiet #ToJestWojna (@notesfrompoland) pic.twitter.com/RnAq0zRYaa — Anonymous (@YourAnonCentral) October 30, 2020

Важливо! Конституційний суд Польщі практично повністю заборонив аборти в країні. Вони є протиправними навіть у тому разі, коли є загроза життю ненародженої дитини. Через це в країні спалахнули масові протести.



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