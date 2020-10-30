Багатотисячний протест у Варшаві через заборону абортів: вражаючі відео
У Варшаві та багатьох великих містах Польщі проходять масштабні акції протесту проти фактичної заборони на аборти. Не обійшлося без сутичок між мітингувальниками та прихильниками традиційних цінностей та націоналістами.
В 16:00 за місцевим часом учасники протесту зібралися на центральних вулицях столиці. Про це повідомляє телеканал TVP.
Раніше Президент Польщі вперше відреагував на протести через заборону абортів
Що відомо про протести в Польщі
- Десятки тисяч демонстрантів пройшли по центру Варшави. Зокрема, вони побували біля канцелярії глави уряду.
- Люди тримають у руках плакати, в яких вимагають дозволу права на аборт, а також відставки уряду. Одне з головних гасел сьогоднішньої акції – "Легалізація абортів – без компромісів".
- Одночасно з акцією у Варшаві протести проходили у багатьох містах Польщі, а також біля посольств у європейських країнах.
Водночас без сутичок не обійшлось. Правоохоронці затримували людей. Також вібувалися бійки з представниками організацій, які виступають проти права на аборт. Вони кидали у натовп протестувальників димові шашки і нападали на учасників маршу.
Онлайн-трансляція масштабного протесту у Варшаві: дивіться відео
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