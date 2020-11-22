На протестах у Мінську 22 листопада з'явилися плакати з затриманими поетами та письменниками.

Плакати з затриманими поетами та письменниками в Мінську: деталі

Відповідні фото оприлюднила білоруська редакція "Радіо Свобода". Їх журналістам надав один із читачів.

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На плакатах можна побачити прізвища затриманих та який вирок вони отримали. Водночас усе це супроводжується фрагментами з їхньої творчості.

Про яких затриманих мовиться

Даниїл Ариянов (поет) – затримали на 15 діб.

Дмитро Строцев (поет) – 13 діб.

Ольга Шпарага (філософка та літераторка) – 15 діб.

Роман Абрамчук (гід, музикант) – 12 діб.

Уладзь (Володимир) Лянкевич (поет, перекладач, музикант) – 6 діб.

Ігнат Сідрочик (поет) – порушили кримінальну справу.

Ганна Комар (поетка) – 9 діб.

Павло Горбач (поет, журналіст) – 15 діб.

Ганна Севяринець (наставниця, літераторка) – звільнена.

Зауважимо! Білоруси протестують проти результатів виборів президента уже понад 3 місяці. За офіційними підсумками голосування, на них переміг чинний очільник держави Олександр Лукашенко.



Докладніше з перебігом протестів у Білорусі, зокрема в Мінську, 22 листопада – можете ознайомитися за цим посиланням.