На протестах у Мінську нагадали про затриманих митців: вивісили плакати з їхньою творчістю
На протестах у Мінську 22 листопада з'явилися плакати з затриманими поетами та письменниками.
Плакати з затриманими поетами та письменниками в Мінську: деталі
Відповідні фото оприлюднила білоруська редакція "Радіо Свобода". Їх журналістам надав один із читачів.
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На плакатах можна побачити прізвища затриманих та який вирок вони отримали. Водночас усе це супроводжується фрагментами з їхньої творчості.
Про яких затриманих мовиться
- Даниїл Ариянов (поет) – затримали на 15 діб.
- Дмитро Строцев (поет) – 13 діб.
- Ольга Шпарага (філософка та літераторка) – 15 діб.
- Роман Абрамчук (гід, музикант) – 12 діб.
- Уладзь (Володимир) Лянкевич (поет, перекладач, музикант) – 6 діб.
- Ігнат Сідрочик (поет) – порушили кримінальну справу.
- Ганна Комар (поетка) – 9 діб.
- Павло Горбач (поет, журналіст) – 15 діб.
- Ганна Севяринець (наставниця, літераторка) – звільнена.
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