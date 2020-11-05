Поліція Нью-Йорка затримала десятки людей через масові протести 4 листопада. Сотні мітингувальників вийшли на вулиці міста, щоб вимагати чесного перерахунку голосів на президентських виборах 3 листопада.

Що відомо про протести у Нью-Йорку

На Мангеттені протестувальники розпалили вогонь, а також кидалися сміттям та курячими яйцями. Про це у твітері повідомила пресслужба поліції Нью-Йорка.

Зауважте Вибори президента США: Байден виграв ще один ключовий штат

Американські ЗМІ пишуть про затримання щонайменше 58 людей, однак у поліції наразі підтвердили лише 20 таких випадків.

За що затримували людей:

за підпал сміттєвих баків;

за блокування метрополітену.

за порушення громадського порядку.

Окрім того, у деяких протестувальників при собі виявили зброю, зокрема, ножі та петарди, які могли призвести до травмування людей.

Протести у Нью-Йорку: дивіться відео

Sources say more than a dozen protesters have been arrested after setting fires and clashing with police in Greenwich Village. https://t.co/lpxDczuR3Z pic.twitter.com/uZWLsKFyYf — Eyewitness News (@ABC7NY) November 5, 2020

Bike cops tackled and arrested people. Unclear what precipitated. At least 4-5 arrests. Unclear how many. pic.twitter.com/gSInCvHZvV — Sydney Pereira (@sydneyp1234) November 5, 2020

Що відомо про протести у Портленді

Протести тривають не лише у столиці США. Вкрай напружена ситуація також у місті Портленд у штаті Орегон. Щоб зупинити протестувальників, владі штату довелося ввести у місто національну гвардію. Наразі відомо про щонайменше 10 затриманих.

Сотні людей прийшли на марш у центр Портленду. Вони скандували: "Голосування завершено. Битва триває". Люди побоюються, що чинний президент Дональд Трамп, який програє в Орегоні, перешкодить чесному підрахунку голосів.

Найбільш радикально налаштовані мітингувальники побили у центрі міста вітрини крамниць та вікна житлових будинків.

Протести у Портленді: дивіться відео

Вибори у США: деталі