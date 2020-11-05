Нацгвардія та розбиті вітрини: протести у США переросли у сутичку з поліцією
Поліція Нью-Йорка затримала десятки людей через масові протести 4 листопада. Сотні мітингувальників вийшли на вулиці міста, щоб вимагати чесного перерахунку голосів на президентських виборах 3 листопада.
Що відомо про протести у Нью-Йорку
На Мангеттені протестувальники розпалили вогонь, а також кидалися сміттям та курячими яйцями. Про це у твітері повідомила пресслужба поліції Нью-Йорка.
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Американські ЗМІ пишуть про затримання щонайменше 58 людей, однак у поліції наразі підтвердили лише 20 таких випадків.
За що затримували людей:
- за підпал сміттєвих баків;
- за блокування метрополітену.
- за порушення громадського порядку.
Окрім того, у деяких протестувальників при собі виявили зброю, зокрема, ножі та петарди, які могли призвести до травмування людей.
Протести у Нью-Йорку: дивіться відео
Що відомо про протести у Портленді
Протести тривають не лише у столиці США. Вкрай напружена ситуація також у місті Портленд у штаті Орегон. Щоб зупинити протестувальників, владі штату довелося ввести у місто національну гвардію. Наразі відомо про щонайменше 10 затриманих.
Сотні людей прийшли на марш у центр Портленду. Вони скандували: "Голосування завершено. Битва триває". Люди побоюються, що чинний президент Дональд Трамп, який програє в Орегоні, перешкодить чесному підрахунку голосів.
Найбільш радикально налаштовані мітингувальники побили у центрі міста вітрини крамниць та вікна житлових будинків.
Протести у Портленді: дивіться відео
Вибори у США: деталі
- 3 листопада у США відбулися вибори президента.
- Явка на них була рекордною за останні 120 років.
- Головними кандидатами на пост президента є чинний лідер США Дональд Трамп та кандидат від демократів Джо Байден.
- Станом на 12:20 5 листопада Байден впевнено лідирує. Він вже отримав 253 голоси з необхідних 270. Трамп – лише 213 голосів.
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