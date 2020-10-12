Білоруський правозахисний центр "Вясна" інформує про понад 700 затриманих під час протестів у країні 11 жовтня. Правозахисники опублікували список імен.

Правоохоронці в Білорусі протягом 11 жовтня затримали 713 учасників акцій протесту, повідомляє правозахисний центр "Вясна". Читайте також Ви знаєте, що робити, – Тихановська відреагувала на придушення протестів 11 жовтня у Білорусі Відповідний список опублікували на сайті організації. У яких містах затримували активістів: найбільше протестувальників затримали у Мінську;

Бресті;

Бобруйську;

Вітебську;

Гомелі;

Гродно;

Жлобині;

Могильові;

Молодечні. До слова, раніше повідомляли про 527 затриманих. Зверніть увагу! Напередодні білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська заявила про новий етап насильства у країні. Вона повідомила про сотні затриманих, масові побиття і кров.



Нагадаємо, масові протести у країні тривають з 9 серпня. Тоді люди вийшли на вулиці, висловивши незгоду з попередніми результати виборів президента. Деталі про ситуацію у Білорусі читайте за посиланням.