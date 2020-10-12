Придушення протестів в Білорусі 11 жовтня: скількох активістів затримали
Білоруський правозахисний центр "Вясна" інформує про понад 700 затриманих під час протестів у країні 11 жовтня. Правозахисники опублікували список імен.
Правоохоронці в Білорусі протягом 11 жовтня затримали 713 учасників акцій протесту, повідомляє правозахисний центр "Вясна".
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Відповідний список опублікували на сайті організації.
У яких містах затримували активістів:
- найбільше протестувальників затримали у Мінську;
- Бресті;
- Бобруйську;
- Вітебську;
- Гомелі;
- Гродно;
- Жлобині;
- Могильові;
- Молодечні.
До слова, раніше повідомляли про 527 затриманих.