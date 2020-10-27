Тортури в тюрмах Білорусі не закінчилися досі. Одну з учасниць маршу пенсіонерів протримали в СІЗО три дні. Її три дні не годували і не давали попити. Далі читайте російською мовою.

ОМОНу плевать на мораль: как издеваются над людьми в СИЗО

История подруги, отсидевшей на Окрестина. С ней сидела пожилая женщина лет 60, седая. Учитель.

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Ее омоновец вывел из камеры и в лицо орал:

– Ты говоришь, что мы фашисты? Ты знаешь что такое фашизм?

– Знаю,– спокойно сказала она. – Мама рассказывала. Она прошла войну.

– Мы – не фашисты, мы – садисты, – орал ОМОНовец.

‌Было слышно, как женщина ойкнула, влетев в стену… ‌Эту историю я рассказала в одном из чатов. И оказалось, что сосед одного из участников чата сидел в это время... Он про нее рассказывал.

‌– Эту женщину очень сильно били... Ее взяли с плакатом про фашизм…

‌Пытки в тюрьмах не закончились до сих пор. Одну из участниц марша пенсионеров продержали в СИЗО три дня. Ее три дня не кормили и не давали попить. Не пускали в туалет. Через несколько дней после того, как ее отпустили женщине стало плохо. Она умерла от инфаркта.

‌Есть люди, которые считают, что ОМОН-красавцы! И они нас защищают. О ценности человеческой жизни для них.

‌Машину скорой помощи в воскресенье, которую пропустила стотысячная толпа протестующих не пропустила застава ОМОНа (можете посмотреть в новостях на tut.by за 25 октября).

Стрелять безоружным в спину, забрасывать светошумовыми гранатами в спину убегающим. Настолько ли они опасны, убегающие люди? Прямо в дворах, не далеко от роддома... Это называется ювелирная работа... Врываться в квартиры, избивать людей прямо там, на глазах у детей.

‌Рабочих Гродно-АЗОТ, которые устроили забастовку, жестоко избивали в автозаках, принуждая работать.

Мы плакали

‌В день рождения своей малышки я устроила выходной, купила цветов и пришла поддержать марш инвалидов. Удивительные, смелые люди, которые пришли выразить протест насилию и бесчинствам, творящимся в стране. Мы плакали. Смотрели друг на друга и слезы лились из глаз. Там были колясочники, среди них парень, которому светошумовой гранатой оторвало ступню. Так вот там была женщина – инвалид. Она приехала из Гомельской области. На двух палках-костылях.

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Ей было важно внести свой вклад в мир. Она еле ковыляла в хвосте колонны, участники останавливались и ждали ее. Но она – шла. Шли люди, шли инвалиды, потому что страшно, когда могут схватить и избить любого, когда ни за что калечат людей, когда судебная система – карательная, только силовики избивают и садят, а суды садят и забирают деньги. Правда там не интересует почти никого.

‌Нам всем страшно! Но ничего не делать и остаться в этом аду еще страшнее…

Автор: Марина Слабко