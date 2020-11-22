У Білорусі за час протестів, які розпочалися в травні 2020 року й відчутно пожвавилися після президентських виборів 9 серпня, силовики затримали вже більш як 30 тисяч людей. При цьому до самого дня голосування затримали всього трохи більше як 700 протестувальників, решту – вже після виборів.

Станом на вечір 21 листопада кількість затриманих у Білорусі становила 29 тисяч 940 людей, повідомляє "Наша Ніва". Зверніть увагу Затримання, водомети та автозаки: що відбувається у Білорусі 22 листопада – фото, відео Вже 22 листопада правозахисники з центру "Вясна" змогли встановити імена 179 нових затриманих. За даними білоруських ЗМІ, всього в неділю станом на 16:30 за київським часом затримали понад 400 людей. Протести в Білорусі в датах і цифрах: Розпочалися акції протесту 24 травня. Причиною стала відмова влади реєструвати кандидатами в президенти низку опозиційних політиків. Тоді й почалися перші затримання.

Станом на кінець червня білоруські силовики затримали понад 220 людей. Станом на кінець липня 2020 року ця кількість зросла до понад 700 людей. У цей час акції спалахували раз у декілька днів і не були такими стихійними.

По-справжньому масовими протести стали 9 серпня. Тоді відбулося голосування на виборах, а люди масово почали виходити на вулиці після оприлюднення екзитполів, які показували "впевнену перемогу" Олександра Лукашенка.

У перший місяць акції протесту щоденно були масовими й збирали тисячі людей у різних містах. Починаючи з середини вересня, основний акцент протестувальники робили на вихідні – суботу й неділю.

Станом на 22 листопада 2020 року протести в Білорусі тривають. Олександр Лукашенко провів власну інавгурацію та не збирається виконувати вимог білоруського народу, а цивілізовані держави не визнають його перемоги.