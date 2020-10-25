В Італії – новий спалах COVID-19, на тлі посилення карантину спалахнули протести: фото, відео
Італійські міста охопили масові протести. У Римі та Неаполі люди виходять на вулиці, аби висловити свою незгоду з новими карантинними обмеженнями, які вводять у країні. Річ у тім, що в Італії фіксують нове і чимале зростання кількості хворих на COVID-19.
Так, за минулу добу, 24 жовтня, в Італії зафіксували нову рекордну кількість інфікованих – 19 644. Окрім того, за добу від ускладнень коронавірусу у країні померла 151 людина. Про це пише Ansa.
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Усього пандемія коронавірусу забрала в Італії життя 37 210 людей. Зауважимо, що після Китаю Італія стала першою країною, де COVID-19 наробив багато лиха. У березні країна не справлялася з великим напливом хворих, там на тривалий час вводили локдаун.
Яка ситуація з коронавірусом в Італії?В Італії COVID-19 вже інфікувалися понад пів мільйона громадян, одужали 264 117, досі хворіють – 203 182 людей.
Посилення карантину
Після того, як у країні почали фіксувати новий потужний спалах COVID-19, влада Італії замислилась над посиленням карантинних обмежень.
Так, з 26 жовтня у країні закриються всі кінотеатри, театри, спортивні зали та басейни.
Ресторани і бари продовжать роботу, але з обмеженнями по часу – до 18:00 вечора.
В Італії спалахнули протести / Фото tv6.news
Протести
На тлі посилення карантину в Римі пройшли акції протесту, які переросли у заворушення й сутички з поліцією. Протестувальники зібралися на площі Пьяцца-дель-Пополо.
Протести в Італії / Фото canberratimes.com.au
Люди запускали феєрверки та сигнальні ракети, а також палили сміттєві баки. У результаті були поранені 2 поліцейських, щонайменше 10 осіб затримали.
На протест проти карантину також вийшли й у Неаполі. Сотні людей вступили в пряме зіткнення з поліцією. Італійці кидали димові шашки й петарди, а поліція застосувала сльозогінний газ. Були заарештовані 2 осіб.
Ніякі дискомфортні умови, які чисто по-людськи зрозумілі, жодним чином не можуть виправдати насильство,
– зазначив комісар поліції Неаполя Алессандро Джуліано.
Протести проти карантину в Італії / Фото trtworld.com
У Римі в поліцейських кидали феєрверки / Фото wantedinrome.com
Карантинні протести в Італії: відео
В Італії спалахнули протести на тлі спалаху коронавірусу: відео
Протести в Італії: відео