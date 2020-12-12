У столиці Парижі та інших містах Франції відбулися чергові акції протесту проти закону "Про глобальну безпеку". Також люди висловили незгоду з законопроєктом проти релігійного сепаратизму, який спрямовано на боротьбу з радикальними ісламістами в країні. І цього разу без заворушень не обійшлося. Правоохоронці затримали понад 200 осіб.

Суботні протести в Парижі: що відомо

За словами організаторів, на вулиці Парижа вийшли приблизно 10 тисяч осіб. Водночас представники влади переконують, що серед мітингувальників можуть перебувати від 150 до 300 "насильницьких елементів", зокрема представників радикального руху "Чорний блок". Про це повідомляє 24 канал з посиланням на французькі ЗМІ.

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Хода маніфестантів почалося після 13:00 за місцевим часом на площі Шатле. Перші зіткнення відбулися через кілька хвилин після старту. Під час маршу деякі мітингувальники почали закидати поліцію камінням, а також підпалили скутер. Правоохоронці, зі свого боку, почали відтісняти демонстрантів. А за деякий час використали водомети.

Поліція у Парижі запокоювала мітингувальників водометами: дивіться відео

Згодом у поліції повідомили, що на протестах у Парижі затримали понад 200 людей. 24 з них намагалися пронести на акцію заборонені предмети.

Очільник МВС Франції Жеральд Дарманен висловив подяку співробітникам поліції і жандармам, які "періодично стикаються з агресивно налаштованими маніфестантами".

Дивіться повне відео суботніх протестів у Парижі і сутичок між мітингувальниками та поліцією

Якою була ситуція в реші міст

Окрім Парижа, аналогічні акції протесту пройшли і в інших французьких містах. На вулиці Ліона, за даними влади, вийшли майже 2 тисячі людей. Демонстранти розпочали сутички з силовиками, тому поліція була змушеною застосувати проти них сльозогінний газ. Відомо, що 5 осіб затримали.

Силовики застосували сльозогінний газ проти мітингувальників у Ліоні: дивіться відео

Ще більше ніж тисяча мітингувальників вийшла на вулиці в Страсбурзі та Монпельє. Також протести відбулися в Діжоні, Туре і Ліллі.

Зауважимо, що це вже четверта субота поспіль, коли жителі Франції виходять на акції протесту через суперечливі законопроєкти.

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