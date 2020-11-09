У Грузії 9 листопада тривають протести через імовірну фальсифікацію результатів парламентських виборів. Вони напередодні спалахнули з новою хвилею, але влада відмовилася виконувати вимоги мирних мітингувальників. Наразі правоохоронці затримали щонайменше трьох активістів.

На центральній площі Тбілісі другий день поспіль зібралися декілька тисяч людей. Про це пише видання "Ехо Кавказу".

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Відомо вже про щонайменше трьох затриманих протестувальників. Це – активісти громадського руху "Сором". За попередньою інформацією, причиною затримання стала спроба мітингувальників пронести до будівлі парламенту дрова.

Крім того, о 22:00 за місцевим часом (20:00 за Києвом) у великих містах Грузії набрала чинності заборона на пересування у межах боротьби з коронавірусом. Однак протестувальники заявляють, що не збираються залишати вулиці.



Правоохоронці затримали кількох активістів / Фото "Ехо Кавказу"

Протести в Тбілісі 9 листопада: дивіться відео

Чому спалахнули протести