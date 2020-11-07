Служба держбезпеки Грузії розпочала розслідування спроби повалення влади в країні. Ця справа стосується протестів, що спалахнули після оголошення результатів парламентських виборів.

Справа про підготовку повалення влади в Грузії: що відомо

Заяву про хід відповідного розслідування СДГ поширило 6 листопада. А розпочали вони його 1 числа. Про це повідомляє ресурс "Ехо Кавказу".

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За оперативними даними відомства, конкретні особи планували здійснити повалення влади силовим шляхом. Статися це мало, якщо результати парламентських виборів виявилися би для них небажаними. Зрештою було сформовано мобільні групи з числа колишніх співробітників правоохоронних органів і військовослужбовців.

Докладніше про хід розслідування

Провели різні слідчі дії, опитали свідків, зокрема авторів сюжету на одному з телеканалів: вони надали слідству певну інформацію.

Також опитали члена парламенту Грузії Іраклія Кобахідзе. Він надав слідству список угруповань, яких повинні були використати деякі політичні лідери для вчинення насильницьких дій в період виборів.

Встановили та опитали громадянина, який передав згадані списки депутату парламенту Грузії.

Наразі Департамент державної безпеки Служби держбезпеки проводить інтенсивне розслідування для збору доказів і виявлення винних у злочині. Служба державної безпеки буде відповідним чином реагувати на будь-які неконституційні незаконні дії,

– наголосили у відомстві.

Протести в Грузії через вибори: деталі

Мітинг на проспекті Руставели в Тбілісі розпочався 1 листопада. Увечері активісти під парламентом встановили намети.

Участь у акції брали майже всі партії , яким вдалося отримати пропорційне представництво в парламенті. Тобто, на виборах вони набрали більше ніж 1% голосів (прохідний бар'єр).

, яким вдалося отримати пропорційне представництво в парламенті. Тобто, на виборах вони набрали більше ніж 1% голосів (прохідний бар'єр). Винятком стали лише проросійська сила "Альянс патріотів Грузії" і "Громадяни" Алеко Елісашвілі. Водночас задоволеною результатами виборів є і правляча "Грузинська мрія"

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