У столиці Грузії Тбілісі 1 листопада після оголошення перших результатів виборів парламентських виборів почалися протести – прихильники опозиції не погоджуються з їхніми результатами. Мітинг проходить перед будівлею парламенту та вже тут розгорнули намети. Також на місці є присутніми опозиційні лідери.

Нова інформація про перебіг протестів у Грузії

Співробітники поліції намагалися перешкодити мітингувальникам розбити наметове містечко. Зрештою виникло кілька сутичок. Але у підсумку намети протестувальникам усе ж вдалося встановити, передає видання "Новости-Грузия".

Актуально У Грузії підрахували 100% бюлетенів на виборах: опозиція "пролітає"

За словами опозиційних лідерів, вони збираються залишатися під грузинським парламентом усю ніч. Тому вони звернулися до прихильників із проханням приєднатися до них.

Хочу висловити свій протест як пересічний громадянина. Хто хоче, хай іде додому, хто хоче – залишається... Неважливо, скільки нас буде – 1, 2 або 3. Навіть якщо я залишуся одна, я стоятиму біля парламенту,

– заявила одна з лідерів колишньої правлячої партії "Єдиний національний рух", колишня очільниця Нацполіції України Хатія Деканоїдзе.

Вона додала, що боротьба з олігархом і Росією – виснажлива. Але вона залишатиметься біля парламенту та у такій формі висловлюватиме протест.

Крім того, прихильники опозиції прорвали поліцейське оточення біля резиденції голови правлячої партії "Грузинська мрія" та проросійського політика Бідзіна Іванішвілі. Також вони закликали його відреагувати на їхні вимоги щодо проведення нових виборів.

Протести в Грузії через вибори: деталі

Мітинг на проспекті Руставели в Тбілісі розпочався ще о 16:00 1 листопада та вже триває щонайменше 6 годин.

Участь у акції беруть майже всі партії , яким вдалося отримати пропорційне представництво в парламенті. Тобто, на виборах вони набрали більше ніж 1% голосів (прохідний бар'єр).

, яким вдалося отримати пропорційне представництво в парламенті. Тобто, на виборах вони набрали більше ніж 1% голосів (прохідний бар'єр). Винятком стали лише проросійська сила " Альянс патріотів Грузії" і " Громадяни" Алеко Елісашвілі. Водночас задоволеною результатами виборів є і " Грузинська мрія "

Опозиція має намір продовжувати протести, поки в країні не призначать дострокове голосування.

На 8 листопада опозиція запланували масштабну ходу та обіцяли зібрати в Тбілісі "всю Грузію".

Очікують, що до цього моменту партії будуть продовжувати консультації. Не виключено, що вони вирішать бойкотувати парламент , сформований на підставі результатів виборів 31 жовтня.

, сформований на підставі результатів виборів 31 жовтня. Деякі мажоритарні кандидати вже сьогодні підтвердили готовність відмовитися від участі у других турах виборах в одномандатних округах.

До теми У Грузії розпочалися протести через результати парламентських виборів: фото

Дивіться відео з протестів у Грузії 1 листопада

Основне про парламентські вибори в Грузії