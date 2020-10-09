Через протести у Киргизстані постраждали вже понад 1 000 людей
У Киргизстані кількість постраждалих внаслідок протестів людей зросла до 1218 осіб. У лікарнях перебувають 218 людини, решта – на амбулаторному лікуванні.
Про ситуацію інформує Міністерство охорони здоров'я Киргизстану. Цікаво, що кілька днів тому вони повідомляли про 911 постраждалих осіб.
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Так, у відомстві наголошують: більшість потерпілих після надання їм першої допомоги були відправлені лікуватися амбулаторно. Ще 218 людей були госпіталізовані, один протестувальник перебуває в реанімації.
Зауважимо, що під час протестів у Киргизстані загинула людина. Це 19-річний демонстрант Алтинбек уулу Умутбек. У нього були численні травми, тож медики в реанімації не змогли врятувати йому життя.