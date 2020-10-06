Сьогодні вночі кілька тисяч повсталих киргизів, незгодних з офіційними результататми парламентських виборів, здійснили чергову "революцію": узяли штурмом місцевий "Білий дім" (резиденцію президента та парламенту), будівлю КГБ, випустили з ув'язнення експрезидента та експрем'єра і вже формують паралельні органи влади.

Для цього виявилось достатньо однієї ночі, кількох тисяч рішучо налаштованих повстанців, бруківки та однієї пожежної машини, яку використовували як таран. І так, киргизька поліція застосовувала проти повстанців сльозогінний газ, гумові кулі, світлошумові гранати та водомети. Є кілька десятків поранених і один загиблий…

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Киргизстан VS Білорусь

А тепер порівняємо чергове киргизьке повстання з кількасоттисячними протестами в Мінську, які тривають вже другий місяць поспіль. В Білорусі також є поранені, загиблі та ув'язнені. Білоруська міліція так само застосовує сльозогінний газ, гумові кулі, світлошумові гранати та водомети. Але білоруси так і не стали повстанцями – і тому результати їхнього протесту прямо протилежні киргизьким.

Лідери білоруського протесту – в ув'язненні чи в екзилі. Лукашенко контролює країну. Високотехнологічний бізнес з неї тікає. Залежність від Росії стає критичною. Захід звично висловлює "глибоку занепокоєність". Силовики щодня вже якось буденно арештовують по кілька десятків (а у вихідні – по кілька сотень) протестантів. Навіть відчайдушні оптимісти вже навряд чи вірять у зміни на краще в озорому майбутньому.

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Любі мої сябри, не хотіли брати приклад з нас – беріть з киргизів. З диктаторами прощаються тільки в такий спосіб.

А якщо ви боїтесь в боротьбі за свободу пролити кров – свою та опричників режиму – та цураєтесь насильства як чорт ладану, треба йти не на вулиці та площі, а до монастиря. Принаймні це буде логічно, послідовно та чесно...