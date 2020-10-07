Протести в Киргизстані: кількість постраждалих наближається до тисячі
Кількість постраждалих під час заворушень у Киргистані зросла вже до 911 осіб. 6 жовтня з'явилась інформація про смерть одного мітингувальника: 19-річний хлопець помер у лікарні.
П'ятеро людей – в реанімації
Лише за останню добу до медиків за допомогою звернулись 169 осіб. Про це повідомляє 24.kg з посиланням на МОЗ країни.
Детально Протести в Киргизстані: все, що відомо, фото, відео
Понад 700 постраждалих після огляду у лікарні відправили додому – на амбулаторне лікування
Ще 205 осіб з різними травмами довелось госпіталізувати. П'ятеро з них – у важкому стані в реанімації.
Що відомо про загиблого
Померлий був 2001 року народження. Його привезли до лікарні з площі Ала-Тоо з численними травмами. Потерпілого доправили до реанімації, проте медикам не вдалось врятувати йому життя.
- Через результати парламентських виборів, які відбулися 4 жовтня, у Киргизстані спалахнули протести. Річ у тім, що здолати прохідний бар'єр у парламент змогли лише 4 політичні сили, з них 3 – пов'язані з владою.
- Єдина опозиційна політсила "Бутун Киргизстан" пройшла в парламент. Однак вона отримає там мінімальну присутність, залишившись у відчутній меншості.
- Громадяни не хочуть погоджуватись з такими результатами, саме тому вийшли на масові протести.
- Демонстранти захопили будівлю парламенту та офіс президента.
- ЦВК погодилась визнати волевиявлення недійсним.