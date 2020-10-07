Кількість постраждалих під час заворушень у Киргистані зросла вже до 911 осіб. 6 жовтня з'явилась інформація про смерть одного мітингувальника: 19-річний хлопець помер у лікарні.

П'ятеро людей – в реанімації

Лише за останню добу до медиків за допомогою звернулись 169 осіб. Про це повідомляє 24.kg з посиланням на МОЗ країни.

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Понад 700 постраждалих після огляду у лікарні відправили додому – на амбулаторне лікування

Ще 205 осіб з різними травмами довелось госпіталізувати. П'ятеро з них – у важкому стані в реанімації.

Що відомо про загиблого

Померлий був 2001 року народження. Його привезли до лікарні з площі Ала-Тоо з численними травмами. Потерпілого доправили до реанімації, проте медикам не вдалось врятувати йому життя.

Протести у Киргизстані : коротко