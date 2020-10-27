У Миколаєві 27 жовтня співробітники культури, розважальних закладів та сфери харчування вийшли на протест проти заборони їм працювати. Все через те, що уряд відніс обласний центр до червоної карантинної зони.

В акції, яку підтримали також представники сфери торгівлі та спортивних клубів, взяли участь понад пів тисячі осіб. Про це повідомляє місцеве видання "Новости N".

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Які претензії висувають мітингувальники

Один із учасників акції Володимир Алексєєв запевнив, що люди не проти влади, а "проти подвійних стандартів, що комусь можна працювати в червоній зоні, а комусь – ні".

На його думку, в тому, що кількість випадків коронавірусу в Миколаєві зростає, винні також і перевізники, які набивають під зав'язку маршрутки, а також ринки та магазини, де ніхто контролює карантинні вимоги.

Ми за те, щоб ми працювали так само, як усі люди. Ми маємо на це право. У всіх є сім’ї, діти, як нам жити?

– сказав він.

Дивіться відео з мітингу в Миколаєві:

Реакція місцевої влади

До мітингувальників вийшов мер Олександр Сєнкевич. Він каже, що наразі міська влада звернулася до центральної з проханням не забороняти працювати нікому за умови дотримання правил протиепідемічної безпеки.

"Я за те, щоб працювали дитсадки, заклади культури, кав'ярні та ресторани. Але лише за умови суворого дотримання карантинних вимог. Вирішити цю проблему місцева влада не може сама. Отож ми звернулися до Кабміну та профільного міністерства", – сказав Сєнкевич.



Мітинг у Миколаєві / Фото "Новости N"

Миколаїв просить в уряду дозволити роботу:

дитячих садків і дитячих розвивальних центрів, бо працюючі батьки не можуть залишати малюків вдома без нагляду,

сфери громадського харчування, яка готова до певного обмеження графіку, як це відбувається в інших містах у червоній зоні,

закладів культури, театрів тощо, з дотриманням обмежень за кількістю відвідувачів та санітарних норм.

До речі Досі жодна з областей України не готова до послаблення карантину



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