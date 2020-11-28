Парижани вийшли на протест проти законопроєкту "Про глобальну безпеку". Він, зокрема, передбачає кримінальну відповідальність за розповсюдження фото та відео з правоохоронцями. Не обійшлося без сутичок.

28 листопада на вулиці Парижа вийшли щонайменше 46 000 демонстрантів, про це повідомляє видання Le Figaro з посиланням на французьке МВС.

Раніше У Парижі протестувальників розганяють водометами та сльозогінним газом: відео

У Парижі спочатку все було спокійно, проте згодом почалися зіткнення поліцейських та мітингувальників поблизу площі Бастилії. Молодики у чорному спорудили там барикаду.

Вони почали кидати пляшки у поліцію. Правоохоронцям довелося застосувати сльозогінний газ у відповідь. Також протестувальники почали підпалювати припарковані поруч авто.

Pourquoi cette #MarcheDesLibertes :

Contre la privatisation des polices: non.

Contre la ️ des moyens pour protéger les + pauvres: non.

Contre les inégalités de sécurité: non.



Contre la possibilité pour les policiers de protéger un peu leurs familles avec #Article24: émeutes pic.twitter.com/FVfOoH8D8h — Linda Kebbab (@LindaKebbab) November 28, 2020

Affrontement entre la police et des anti fa à qq centaines de mètres avant place de la Bastille. La police a lancé des grenades lacrymogènes. Des jeunes vêtus de noirs, avec des drapeau anti fa chantent "siamo tuti anti fascisti" pic.twitter.com/bNAsvosrTy — Stanislas Poyet (@stanislas_poyet) November 28, 2020

Nouveaux affrontements place de la Bastille. La police fait usage de canons à eau. @Le_Figaro pic.twitter.com/j6kvfSg72o — Stanislas Poyet (@stanislas_poyet) November 28, 2020

Демонстрації у Парижі 28 листопада 2020 року / Фото Le Figaro



За інформацією міністра внутрішніх справ Жеральда Дарманіна, внаслідок сутичок постраждали щонайменше 37 поліцейських. Він наголосив, що засуджує насильство проти правоохоронців.