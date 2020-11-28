У Парижі почалися сутички з поліцією: підпалили кілька авто – фото, відео
Парижани вийшли на протест проти законопроєкту "Про глобальну безпеку". Він, зокрема, передбачає кримінальну відповідальність за розповсюдження фото та відео з правоохоронцями. Не обійшлося без сутичок.
28 листопада на вулиці Парижа вийшли щонайменше 46 000 демонстрантів, про це повідомляє видання Le Figaro з посиланням на французьке МВС.
Раніше У Парижі протестувальників розганяють водометами та сльозогінним газом: відео
У Парижі спочатку все було спокійно, проте згодом почалися зіткнення поліцейських та мітингувальників поблизу площі Бастилії. Молодики у чорному спорудили там барикаду.
Вони почали кидати пляшки у поліцію. Правоохоронцям довелося застосувати сльозогінний газ у відповідь. Також протестувальники почали підпалювати припарковані поруч авто.
Демонстрації у Парижі 28 листопада 2020 року / Фото Le Figaro
За інформацією міністра внутрішніх справ Жеральда Дарманіна, внаслідок сутичок постраждали щонайменше 37 поліцейських. Він наголосив, що засуджує насильство проти правоохоронців.
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