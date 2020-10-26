Учасники протестів проти обмеження абортів у Польщі перекрили вулиці міст: відео
У Польщі 26 жовтня продовжуються протести через рішення конституційного суду щодо практичної заборони абортів. Як у великих, так і в маленьких містах протестувальники почали блокувати вулиці.
Перші протести в понеділок почалися близько 15 години, а організатори заздалегідь не повідомляли, де саме будуть їхні учасники. Про це повідомляє Polsat News.
До слова Обмеження абортів: Польща протестувала вже четвертий день поспіль – фото
Ми блокуємо міста: автомобілями, велосипедами, пішки,
– оголосили організатори – "Національний страйк жінок".
Одними з перших блокувати вулиці почали протестувальники в місті Закопаному на крайньому півдні Польщі. Через це протести навіть назвали "Страйками від Закопаного до Триміста". Тримісто – це агломерація на півночі, до якої входять Гданськ, Гдиня й Сопот.
Протестувальники у Варшаві заблокували декілька вулиць. Натовпи пройшлися проїжджою частиною, збиралися на перехрестях, блокуючи проїзд. Мерія столиці попередила про можливі труднощі в русі.
Крім столиці, демонстранти блокували вулиці в ще цілій низці міст:
- Вроцлаві,
- Кракові,
- Щецині,
- Ополі,
- Білостоці,
- Познані й багатьох інших.
Чому в Польщі спалахнули протести?
Усе через рішення конституційного суду держави, який практично повністю заборонив аборти. Він визнав їх протиправними навіть у тому разі, коли існує загроза життю ненародженої дитини.