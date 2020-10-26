У Польщі 26 жовтня продовжуються протести через рішення конституційного суду щодо практичної заборони абортів. Як у великих, так і в маленьких містах протестувальники почали блокувати вулиці.

Перші протести в понеділок почалися близько 15 години, а організатори заздалегідь не повідомляли, де саме будуть їхні учасники. Про це повідомляє Polsat News.

До слова Обмеження абортів: Польща протестувала вже четвертий день поспіль – фото

Ми блокуємо міста: автомобілями, велосипедами, пішки,

– оголосили організатори – "Національний страйк жінок".

Одними з перших блокувати вулиці почали протестувальники в місті Закопаному на крайньому півдні Польщі. Через це протести навіть назвали "Страйками від Закопаного до Триміста". Тримісто – це агломерація на півночі, до якої входять Гданськ, Гдиня й Сопот.

Blokada trwa. Przybyła samba <3 pic.twitter.com/16Drgjm7q1 — Maciej Konieczny (@_mkonieczny) October 26, 2020

Протестувальники у Варшаві заблокували декілька вулиць. Натовпи пройшлися проїжджою частиною, збиралися на перехрестях, блокуючи проїзд. Мерія столиці попередила про можливі труднощі в русі.

Крім столиці, демонстранти блокували вулиці в ще цілій низці міст:

Вроцлаві,

Кракові,

Щецині,

Ополі,

Білостоці,

Познані й багатьох інших.