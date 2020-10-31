Протести проти абортів: у Варшаві затримали 37 людей
Через протести проти заборони абортів у Варшаві затримали 37 людей. Попри багатотисячний мітинг, правоохоронці відзначили спокійний перебіг акції.
Що у поліції кажуть про затриманих
У польській поліції переконують, що 35 затриманих є учасниками хуліганської спільноти. Про це повідомляє TVP.
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У поліції зауважили, що протести були спокійними, за винятком кількох інцидентів. Зокрема, біля Замкової площі, Рондо де Голля та низки інших місць.
Крім цього, правоохоронці поскаржились на неузгоджений марш. Вони стверджують, що за таких умов важко забезпечити безпеку.
Протести у Варшаві: що відомо
- Раніше Конституційний Суд Польщі визнав незаконними аборти навіть у тому випадку, коли існує загроза життя дитини.
- Аборти дозволили тільки у випадку зґвалтування, інцесту або загрози життю матері.
- Через це 25 жовтня у кількох містах Польщі спалахнули масові протести.
- У Варшаві на мітинг вийшли кілька тисяч жінок.
- Не обійшлося і без сутичок з поліцією. До слова, на тисячі протестувальників наклали штрафи.
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