Через протести проти заборони абортів у Варшаві затримали 37 людей. Попри багатотисячний мітинг, правоохоронці відзначили спокійний перебіг акції.

Що у поліції кажуть про затриманих

У польській поліції переконують, що 35 затриманих є учасниками хуліганської спільноти. Про це повідомляє TVP.

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У поліції зауважили, що протести були спокійними, за винятком кількох інцидентів. Зокрема, біля Замкової площі, Рондо де Голля та низки інших місць.

Крім цього, правоохоронці поскаржились на неузгоджений марш. Вони стверджують, що за таких умов важко забезпечити безпеку.

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