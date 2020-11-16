В Україні тривають протести підприємців та працівників сфери громадського харчування через впровадження карантину вихідного дня. Зокрема, протестувальники перекрили дорогу під Вінницею, у Рівному пікетують мерію. Протестують також у Києві та Миколаєві.

Більше про протести в українських містах через введення карантину вихідного дня читайте у матеріалі 24 каналу.

Читайте також У центрі Києва ФОПи вимагають скасувати карантин вихідного дня

Під Вінницею перекрили дорогу

У селищі Стрижавка, що неподалік Вінниці, підприємці перекрили міжнародну трасу М21, повідомляє 33 канал.

Протестувальники йшли пішохідним переходом, чим заблокували рух транспорту трасою. Вони скандували гасло "Право на працю".



У Стрижавці підприємці перекрили дорогу / Фото 33 каналу

Рух транспорту ускладнений: дивіться відео

Під Вінницею протестують проти карантину вихідного дня: відео

Пікет у Рівному

Під стінами міської ради пікетують підприємці, які через карантин вихідного дня залишились без суттєвого заробітку, пише "Рівне 1". Вони хочуть почути думку міського голови Рівного Володимира Хомка та сподіваються на його підтримку.



Підприємці у Рівному влаштували пікет під стінами мерії / Фото "Рівне 1"



Вони сподіваються на підтримку міського голови / Фото "Рівне 1"

Акція протесту в Києві

У столиці, поблизу будівлі парламенту відбувається акція протесту ФОПів. Вони вимагають скасувати карантин вихідного дня, а також виступають проти введення обов’язкового використання касових апаратів.

Протестувальники планують піти до Кабміну, а після продовжать безстрокову акцію протесту на Банковій – біля Офісу Президента.

Протест ФОПів у столиці: дивіться відео

Протест у Миколаєві

На Соборній площі зібралися представники малого бізнесу, що торгують промисловою групою товарів. Вони вимагають, аби влада міста розглянула можливість скасування карантину вихідного дня.

На протест зібралися приблизно 70 людей. Наразі ініціативна група з восьми людей пішла на зустріч із першим заступником міського голови Володимиром Криленком.



Протестують і підприємці у Миколаєві / Фото Ольги Рудої



Активісти пішли на зустріч зі заступником мера / Фото Ольги Рудої

Зверніть увагу! Уряд з 14 листопада запровадив карантин вихідного дня, під час якого у суботу та неділю працюватимуть лише магазини, аптеки, банки, пошта, АЗС та СТО. Попередньо, нові обмеження діятимуть до 30 листопада. Вибірковий локдаун спровокував хвилю протестів по всій Україні.