Населення низки міст України 13 листопада вийшло на протест через введення карантину вихідного дня. Підприємці та працівники вимагають, аби уряд скасував нові обмеження, які позбавлять їх доходу.

Згідно з постановою Кабміну, вже 14 – 15 листопада усі розважальні заклади та ресторани в Україні мають бути зачиненими. Працювати дозволили лише аптекам, продуктовим магазинам, АЗС та банкам. Про акції протесту 13 листопада через карантин вихідного дня пише 24 канал.

Важливо Які міста відмовляються виконувати карантин вихідного дня: список

Як в Україні протестують через карантин вихідного дня

Івано-Франківськ

В Івано-Франківську біля будівлі Нацполіції області люди зібралися на акцію протесту "Маю право працювати". За даними видання Galka.if, ресторатори та працівники стукали каструлями та тримали плакати "Наші діти голодують", "Людина їсть не тільки в будні", "Карантин вихідного дня – це мільйон людей без роботи".

Ми не проти карантину як такого, але це має бути узаконено нормально. Вірусу вдень у нас немає, а ввечері є? У вихідні не можна працювати, а у будні можна? Дайте нам працювати нормально,

– сказала кухарка холодного цеху Галина Гебура.

Протест рестораторів у Івано-Франківську: дивіться відео

В Івано-Франківську люди протестують проти карантину вихідного дня / Фото Galka.if

Харків

У Харкові понад тисяча людей зібралася на протест під стінами облдержадміністрації. Представники Асоціації рестораторів анонсували, що загалом на мітинг вийде близько 5 тисяч протестуючих. Для забезпечення порядку на мітинг прийшли правоохоронці.

Мітингувальники принесли з собою миски, ложки та плакати. Деякі представники ресторанного бізнесу пропонують відправити уряд на карантин, а міністра охорони здоров'я Максима Степанова – у відставку.

Харків'яни заявили, що необхідно відправити на повний локдаун усю країну й виплачувати людям фінансову допомогу. В іншому випадку карантин не слід вводити.



У Харкові протестують проти карантину вихідного дня



У Харкові на мітинг рестораторів вийшла поліція



Власники ресторанів у Харкові протестують проти карантину вихідного дня / Фото Оbjectiv.tv

Черкаси

На акцію протесту через карантин вихідного дня під стінами міськради Черкас 13 листопада зібралося близько 200 підприємців, повідомляє Zmi.ck. Люди вийшли з плакатами "Гетьманцев – не плутай малий бізнес із великими мережами", "Право на працю" та "Вимагаємо недопущення вибіркового закриття бізнесу на карантин" тощо.



У Черкасах 200 людей вийшли на протест через карантин вихідного дня

Зверніть увагу! Кабінет Міністрів запровадив карантин вихідного дня вже з 14 – 15 листопада. Низка українських міст відмовляються його дотримуватись. Водночас міністр Олег Немчінов заявив, що уряд планує виплачувати українцям компенсацію через карантин вихідного дня. Детальніше про нові обмеження – читайте тут.



Карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу