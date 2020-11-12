Вже цими вихідними в Україні має почати діяти карантин вихідного. Відповідні карантинні обмеження Кабмін запровадив напередодні. Проте не у всіх українських містах погоджуються такими рішенням уряду та там розпочалися масові протести.

Рівненщина

У селі Біла Криниця Рівненського району на автодорозі Київ – Чоп протестують представники ресторанного бізнесу та підприємці. Про це повідомляє 24 канал.

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Приблизно 70 людей заблокували частину траси та безперервно рухаються пішохідним переходом. Щоправда, час від часу все ж звільняють проїжджу частину, аби пропускати транспорт.

Протестами вже зацікавилася поліція. Наразі правоохоронці вирішують питання про кваліфікацію події.

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Херсон

Тут на протест проти карантину вихідного дня також вийшли ресторатори. Так вони долучились до всеукраїнського мітингу працівників ресторанного бізнесу.

Люди стояли з відповідними плакатами та стукали у каструлі під будівлею обласної державної адміністрації. Як пояснюють учасники акції, вони п'ять місяців сиділи без роботи, тому нового такого етапу не витримають. Більше того, невдовзі мають прийти великі платіжки за опалення.

Не розповсюджувати вірус – це носити маски, користуватися антисептиками. Власне це ми і робимо та в наших закладах дотримуються таких вимог,

– наголосив один із активістів.

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Решта міст

Зауважимо, що проти карантину вихідного дня ще почали протестувати напередодні. Тоді так звані "каструльні акції" пройшли по всій країні, зокрема в Києві, Львові, Одесі, Харкові, Сумах і Дніпрі. Протести отримали таку назву, оскільки ресторатори, власники кав'ярень і магазинів взяли в руки каструлі та шейкери, аби їх почули.



Протест проти карантину вихідного дня в Харкові / Фото "Радіо Свобода"

Водночас карантин вихідного дня вирішила не запроваджувати влада у Львові, Рівному, Черкасах, Одесі та Слов'янську на Донеччині. Водночас негативно про такі заходи висловився мер Мукачева Андрій Балога, однак про їхнє скасування нічого наразі не мовиться.

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Карантин вихідного дня в Україні: що варто знати

Карантин вихідного дня в Україні почне діяти з 14 – 15 листопада та триватиме 3 тижні – до півночі 30 листопада. Обмеження стартують з 00:00 суботи та до 00:00 понеділка.

Працювати будуть тільки магазини, аптеки, банки, АЗС, пошта, а також заклади, які готують їжу на винос.

Крім того, в Україні відмовилися від адаптивного карантину та повернулися до загальнодержавного.

Українські підприємці протестують проти нових обмежень. Вони побоюються, що він знищить їхній бізнес.



Обмеження карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу