Сльозогінний газ та авто у вогні: як Париж протестує проти закону про поліцію – фото, відео
У Парижі проходять акції протесту проти закону про кримінальне покарання за розповсюдження фото та відео з поліцейськими. Протестувальники кидають у поліцію каміння, петарди і підпалюють автівки. Правоохоронці у відповідь застосовують сльозогінний газ та затримують активістів.
Парижани 5 грудня протестують проти закону, який за зйомку чи фотографування правоохоронців передбачає кримінальну відповідальність. Про це повідомляє Le Parisien.
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Сутички між протестувальниками та поліцейськими почалися незабаром після початку акції. Її учасники кидали в правоохоронців петарди, фарбу і каміння. Поліція у відповідь застосувала сльозогінний газ.
Також під час сутичок розбили вікно в одному з агентств нерухомості. Відомо про випадки грабежу. Згодом протестувальники почали підпалювати автівки.
За інформацією міністра внутрішніх справ Франції Джеральда Дарманіна, правоохоронці вже арештували 22 жителів Парижа.
Окрім протесту у столиці, про всій Франції 5 грудня проходять приблизно 90 акцій.
Що відомо про закон, проти якого протестують французи?Відповідно до законопроєкту "про глобальну безпеку", за поширення фото- чи відеоматеріалів з правоохоронцями при виконанні пропонують карати 1 роком позбавлення волі і штрафом у 45 тисяч євро.
Протести у Парижі проти закону про поліцію: Фото AFP і з твіттеру Lise Louis, TRT World Now
У Парижі сутички між протестувальниками проти закону про поліцію і правоохоронцями: відео
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