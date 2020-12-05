У Парижі проходять акції протесту проти закону про кримінальне покарання за розповсюдження фото та відео з поліцейськими. Протестувальники кидають у поліцію каміння, петарди і підпалюють автівки. Правоохоронці у відповідь застосовують сльозогінний газ та затримують активістів.

Парижани 5 грудня протестують проти закону, який за зйомку чи фотографування правоохоронців передбачає кримінальну відповідальність. Про це повідомляє Le Parisien.

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Сутички між протестувальниками та поліцейськими почалися незабаром після початку акції. Її учасники кидали в правоохоронців петарди, фарбу і каміння. Поліція у відповідь застосувала сльозогінний газ.

Також під час сутичок розбили вікно в одному з агентств нерухомості. Відомо про випадки грабежу. Згодом протестувальники почали підпалювати автівки.

За інформацією міністра внутрішніх справ Франції Джеральда Дарманіна, правоохоронці вже арештували 22 жителів Парижа.

Окрім протесту у столиці, про всій Франції 5 грудня проходять приблизно 90 акцій.

Зверніть увагу! 28 листопада у французькій столиці Парижі під час акції протесту поліцейські затримали 46 учасників демонстрацій. Причина – насильницькі дії щодо правоохоронних органів.

Що відомо про закон, проти якого протестують французи? Відповідно до законопроєкту "про глобальну безпеку", за поширення фото- чи відеоматеріалів з правоохоронцями при виконанні пропонують карати 1 роком позбавлення волі і штрафом у 45 тисяч євро.

Протести у Парижі проти закону про поліцію: Фото AFP і з твіттеру Lise Louis, TRT World Now

У Парижі сутички між протестувальниками проти закону про поліцію і правоохоронцями: відео

Nouvelle mobilisation à #Paris pour dire #StopLoiSécuritéGlobale. Nombreuses personnes présentes. Le parcours de la manifestation parisienne est de la Porte de Lilas jusqu’à la Place de la République. #MarcheDesLibertés #France #LoiSecuriteGlobale #5decembre pic.twitter.com/VibkssOyXX — Charles Baudry (@CharlesBaudry) December 5, 2020