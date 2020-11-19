У столиці Польщі Варшаві увечері 18 листопада зібралася кількатисячна акція протесту проти посилення заборони абортів в країні до майже повної. Під час заходу поліція застосувала проти мітингувальників сльозогінний газ і силу. Крім того, кількох людей правоохоронці затримали.

Докладніше про акцію проти заборони абортів у Варшаві

Поліція ще з 16:00, за дві години до початку, почала перекривати підходи до парламенту бар'єрами, кордонами силовиків і поліцейськими авто. Про це повідомляє місцеве видання RMF24.

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Policja @PolskaPolicja 50- metrowym kordonem zamknęła kilkaset osób, narażając nas na złamanie reżimu sanitarnego - niemożliwe jest zachowanie dystansu społecznego. Dowódca nie ma planu, co robić - czeka na decyzje góry. Dramat.#kobietadecyduje #Strajkobiet #StrajkKobiet pic.twitter.com/juk3za2bfr — Maciej Kopiec (@KopiecMaciej) November 18, 2020

Спершу акцію планували перед будівлею Сейму, але через те, що силовики заблокували прилеглу вулицю, протестувальники рушили на площу Варшавського повстання. Під час руху колони періодично ставались дрібні сутички з поліцією. Деякі протестувальники палили свічки та фаєри.

Правоохоронці на акції проти абортів у Варшаві: відео

Dziesiątki radiowozów przed Sejmem, setki funkcjonariuszy policji i Żandarmerii Wojskowej. Parlament nigdy nie był taką twierdzą. @RMF24pl pic.twitter.com/VzCJOx8b7i — Patryk Michalski (@patrykmichalski) November 18, 2020

Поліція у гучномовці попереджала мітингувальників, що епідемія коронавірусу не закінчилася, тому потрібно тримати дистанцію та носити маски. Люди кричали у відповідь, що це їх не зупинить від протесту.

Зрештою на площі Варшавського повстання, коли протестувальники виявилися заблокованими кордоном поліції з усіх боків, хтось спробував прорвати лінію. Поліція застосувала сльозогінний газ. Дісталося і депутатці Сейму від "Лівих Разом" Магдалені Бєлят, яка теж була на акції.

Сутички на акції проти абортів у Варшаві: відео

Policjanci w cywilu zatrzymali kolejną osobę na placu przed TVP podczas protestu. Tłum próbował ją odbić. #strajkkobiet pic.twitter.com/lvaIr1FE5S — Marcin Terlik (@MarcinTerlik) November 18, 2020

Мер Варшави Тшасковський засудив такі дії правоохоронців

Як наголосив варшавський міський голова, такі кроки мають бути виправданими, а застосування спецзасобів слід здійснювати лише в крайніх випадках.

"Вважаю, що використання сили проти демонстрації за участю жінок і молоді не мало підстав. Поліцейський було набагато більше, ніж протестувальників", – зауважив Тшасковський.

Він додав, що представники міста були присутніми на місці та спостерігали за ситуацією. Тому закликав чекати на звіт моніторингу.

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Przedstawiciele miasta byli obecni na miejscu i obserwowali sytuację. Jako prezydent @warszawa apeluję o powstrzymanie się przed nieuzasadnionymi działaniami i oczekuję wyjaśnień. Służby miejskie sprawdzają nagrania monitoringu. pic.twitter.com/zaxtXoyuUa — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) November 18, 2020

Що кажуть у поліції

Правоохоронці наголошують, що так реагували на порушення закону.

"Поліцію атакувала група агресивних людей, тому вони застосували засоби прямого примусу, включно з газом та фізичною силою", – пояснив речник поліції Варшави Сильвестр Марчак.

Акція протесту проти абортів у Варшаві / Фото RMF24

Реакція мітингувальників

Протестувальники заявляють, що такі дії поліції є перебільшеними. Як доказ вони публікують відповідні ролики.

До прикладу, в одному з них можна побачити, як поліцейський кордон використовує газ проти людей, що стоять на місці. Також був запис, як цивільний чоловік б'є протестувальників металевим кийком. У підсумку активісти з'ясували, що це був поліцейський, одягнений у цивільне.

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Агресивні дії силовиків про мітингувальників у Варшаві: відео

Ciekawe, żę panowie nie są oznakowani. Mam wrażenie, że powinni być. Odblaskiem https://t.co/LX08JDhvao — Dominika Długosz (@domi_dlugosz) November 18, 2020

A tak zupełnie poza wszystkim.



Jak powinien zareagować obywatel widząc że w tłumie jakaś pojedyncza osoba (bez informacji że to policja) wyciąga broń? Na przykład taką pałkę.



Uznać, że to na pewno policjant? Uznać, że to potencjalny napastnik?



Skąd wiedzieć jak postąpić? https://t.co/QxNmQCOz8x — Krzysztof Berenda (@k_berenda) November 18, 2020

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