Сльозогінний газ і побиття мітингувальників: у Варшаві тривають протести через заборону абортів
У столиці Польщі Варшаві увечері 18 листопада зібралася кількатисячна акція протесту проти посилення заборони абортів в країні до майже повної. Під час заходу поліція застосувала проти мітингувальників сльозогінний газ і силу. Крім того, кількох людей правоохоронці затримали.
Докладніше про акцію проти заборони абортів у Варшаві
Поліція ще з 16:00, за дві години до початку, почала перекривати підходи до парламенту бар'єрами, кордонами силовиків і поліцейськими авто. Про це повідомляє місцеве видання RMF24.
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Спершу акцію планували перед будівлею Сейму, але через те, що силовики заблокували прилеглу вулицю, протестувальники рушили на площу Варшавського повстання. Під час руху колони періодично ставались дрібні сутички з поліцією. Деякі протестувальники палили свічки та фаєри.
Правоохоронці на акції проти абортів у Варшаві: відео
Поліція у гучномовці попереджала мітингувальників, що епідемія коронавірусу не закінчилася, тому потрібно тримати дистанцію та носити маски. Люди кричали у відповідь, що це їх не зупинить від протесту.
Зрештою на площі Варшавського повстання, коли протестувальники виявилися заблокованими кордоном поліції з усіх боків, хтось спробував прорвати лінію. Поліція застосувала сльозогінний газ. Дісталося і депутатці Сейму від "Лівих Разом" Магдалені Бєлят, яка теж була на акції.
Сутички на акції проти абортів у Варшаві: відео
Мер Варшави Тшасковський засудив такі дії правоохоронців
Як наголосив варшавський міський голова, такі кроки мають бути виправданими, а застосування спецзасобів слід здійснювати лише в крайніх випадках.
"Вважаю, що використання сили проти демонстрації за участю жінок і молоді не мало підстав. Поліцейський було набагато більше, ніж протестувальників", – зауважив Тшасковський.
Він додав, що представники міста були присутніми на місці та спостерігали за ситуацією. Тому закликав чекати на звіт моніторингу.
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Що кажуть у поліції
Правоохоронці наголошують, що так реагували на порушення закону.
"Поліцію атакувала група агресивних людей, тому вони застосували засоби прямого примусу, включно з газом та фізичною силою", – пояснив речник поліції Варшави Сильвестр Марчак.
Акція протесту проти абортів у Варшаві / Фото RMF24
Реакція мітингувальників
Протестувальники заявляють, що такі дії поліції є перебільшеними. Як доказ вони публікують відповідні ролики.
До прикладу, в одному з них можна побачити, як поліцейський кордон використовує газ проти людей, що стоять на місці. Також був запис, як цивільний чоловік б'є протестувальників металевим кийком. У підсумку активісти з'ясували, що це був поліцейський, одягнений у цивільне.
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Агресивні дії силовиків про мітингувальників у Варшаві: відео
Заборона абортів у Польщі: що відомо
- 22 жовтня Конституційний суд Польщі оголосив рішення про те, що аборт через дефекти плоду суперечить Конституції. Таким чином було встановлено правову основу, яка рівносильна майже повній забороні на переривання вагітності в країні.
- Після цього у Варшаві та всій країні почалися акції протесту.
- Президент Анджей Дуда заявив, що внесе пропозиції до Сейму, які передбачають, що аборти будуть дозволеними в разі так званих летальних дефектів плоду, але не у випадку діагностики синдрому Дауна.
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