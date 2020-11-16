З півночі суботи 14 листопада до півночі понеділка 16 листопада працювали тільки продуктові, аптеки, ветклініки та АЗС. Рішення уряду, попри різку критику, набуло чинності й 20 тисяч правоохоронців пішли в рейд українськими містами.

Як минули перші карантинні вихідні у різних містах України – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

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Очільники деяких міст виступили проти таких заходів, зокрема у Львівській, Дніпропетровській, Тернопільській, Черкаській та Одеській областях. Львів, до прикладу, офіційно оголосив усі найближчі вихідні робочими. Без протоколів поліції все одно не обійшлось, але у Львові підприємцям забезпечили юридичну підтримку.

Наслідки

Загалом за суботу – неділю в Україні закрили понад 2 400 закладів. Серед них торговельні і заклади харчування, кілька десятків нічних клубів та спортзалів.

Склали майже 2 тисячі адмінпротоколів.

9 кримінальних проваджень.



Карантин вихідного дня: порушення / Інфографіка 24 каналу

Через таку протидію прем'єр-міністр навіть скликав селекторну нараду – без голів облдержадміністрацій, але з очільниками міст.

Експерти кажуть, що таке протистояння на місцях – водночас і відповідь на непродумане рішення центру, і чергова можливість укріпити власні позиції.

Одна з ключових мотивацій – якраз електоральна. Центральна влада в очах суспільства самодискредитує себе недолугими, подекуди безсистемними рішеннями,

– заявив політолог Олег Саакян.

Скасування карантину вихідного дня

Невдоволені таким рішенням і парламентарі. Ще з минулого тижня дискують про доречність такого карантинного заходу. Навіть вже зареєстрували постанову, яка має зобов'язати уряд переглянути своє рішення. Утім чи будуть голоси аби це скасувати – політичні сили не зарікаються.

"Ми теж не проти, щоб ця постанова була у порядку денному сесії, але як голосуватиме фракція – поки не знаємо, будемо визначатися, коли буде текст", – наголосив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

В уряді ж наполягають, що карантин вихідного дня – не таке вже й погане рішення, на противагу можливому локдауну на 3 тижні. Мовляв, закриття закладів на вихідні має перерозподілити потоки людей на 5 робочих днів замість 2. А над механізмом компенсацій підприємцям вже працюють.

Що відомо про карантин вихідного дня