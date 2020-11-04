Ніч після виборів у США: кілька міст протестують, є затримані – фото, відео
У Сіетлі в ніч після виборів президента перекрили рух на деяких дорогах. Правоохоронці затримали кількох людей. На протести також вийшли жителі Вашингтона та інших міст.
У Сполучених Штатах 3 листопада відбулися президентські вибори. Опісля у деяких містах почалися протести, повідомляє 24 канал.
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Ситуація у Сіетлі (штат Вашингтон)
У цьому місті ввечері після голосувань по місту йшли дві групи учасників акцій, пише у твіттері місцева поліція.
Одна з груп почала розміщувати на дорозі загородження та кидати певні предмети, зокрема цвяхи.
Правоохоронці затримали одну людину – водія, який брав участь у протесті. Згодом стало відомо про затримання ще одного чоловіка, який бив по паркомату молотком.
Протести у Сіетлі: дивіться відео
Що відбувається у Вашингтоні
За квартал від Білого дому зібралися приблизно 1 000 людей, серед них були представники руху Black Lives Matter, пише АР.
Ще кілька сотень пройшли частинами центру Вашингтона, блокуючи рух транспорту. Люди кричали: "Чиї вулиці? Наші вулиці!" і "Якщо ми не отримаємо справедливості, вони не отримають миру!".
Акції протесту влаштували також у Нью-Йорку, Орегоні, Портленді. Загалом ситуація після виборів президента у США спокійна.
Ситуація на вулицях Вашингтона: Фото АР
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