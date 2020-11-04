У Сіетлі в ніч після виборів президента перекрили рух на деяких дорогах. Правоохоронці затримали кількох людей. На протести також вийшли жителі Вашингтона та інших міст.

У Сполучених Штатах 3 листопада відбулися президентські вибори. Опісля у деяких містах почалися протести, повідомляє 24 канал.

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Ситуація у Сіетлі (штат Вашингтон)

У цьому місті ввечері після голосувань по місту йшли дві групи учасників акцій, пише у твіттері місцева поліція.

Одна з груп почала розміщувати на дорозі загородження та кидати певні предмети, зокрема цвяхи.

Правоохоронці затримали одну людину – водія, який брав участь у протесті. Згодом стало відомо про затримання ще одного чоловіка, який бив по паркомату молотком.

Протести у Сіетлі: дивіться відео

Group is moving west on Denny Wy. Public safety warning has been given. pic.twitter.com/Itk6SH3ftz — Seattle Police Dept. (@SeattlePD) November 4, 2020

Що відбувається у Вашингтоні

За квартал від Білого дому зібралися приблизно 1 000 людей, серед них були представники руху Black Lives Matter, пише АР.

Ще кілька сотень пройшли частинами центру Вашингтона, блокуючи рух транспорту. Люди кричали: "Чиї вулиці? Наші вулиці!" і "Якщо ми не отримаємо справедливості, вони не отримають миру!".

Акції протесту влаштували також у Нью-Йорку, Орегоні, Портленді. Загалом ситуація після виборів президента у США спокійна.

Ситуація на вулицях Вашингтона: Фото АР

Зверніть увагу! 3 листопада у Сполучених Штатах відбулося основне голосування на виборах президента. Через епідемію коронавірусу достроково проголосували понад 100 мільйонів американців. За попередніми результатами, лідирує кандидат від демократів Джо Байден – наразі у нього 220 голосів. Натомість у Дональда Трампа – 213. Однак дані по ще 10 штатах наразі невідомі. Усі деталі про вибори у США, результати голосувань читайте за посиланням.