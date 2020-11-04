У США готуються до масових протестів після оголошення результатів президентських виборів. У Вашингтоні будівлі забили дошками, люди підпалюють машини, на вулиці мобілізували Нацгвардію. Ситуація в Америці менш мирна, ніж була в Україні у 2013 році.

Американці готуються до протестів, однак чи відбудуться вони по всій країні – залежить від результатів виборів. День, коли їх оголосять, стане вирішальним. Таку думку висловив експрем'єр-міністр Олексій Гончарук в ефірі 24 каналу.

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"Біля Вашингтону все забите дошками на випадок протестів. В Америці й грабують магазини, і палять машини, і все інше. Це менш мирно, ніж був Майдан в Україні", – зауважив Гончарук.

За його словами, центр Вашингтона максимально підготований до можливих великих демонстрацій. На будівлях відділень поліції прикріпили металеві щити. Багато поліцейських слідкують за ситуацією, мобілізували Нацгвардію.

Американська держава готується до протестів і це видно неозброєним оком,

– запевнив експрем'єр.

Гончарук: Америка найбільше розділена за останні 10 років

Як ствердив Гончарук, ще рано говорити про перемогу якогось з кандидатів. Однак є певні тенденції. "Республіканці вже виграли в Огайо. Це штат, який традиційно голосує так, як голосує Америка – це для демократів дуже поганий сигнал", – зазначив Гончарук.

Також він розповів, що демократи розраховували отримати перевагу у Флориді, це великий штат. Однак там також програли.

Залишається битва за Пенсільванію. Є ще штати Вісконсин і Мічиган. Експерти спрогнозували, що саме перемога у цих штатах буде вирішальною,

– сказав експрем'єр.

Гончарук наголосив, що Америка розділилася найсильніше за останні 10 років. Вона поділилась за таким принципом:

великі міста голосують за демократів;

менші – за республіканців.

"Кожен з кандидатів зафіксував свою перемогу – це говорить про те, що вони бачать сценарій, за яким вони переможуть", – додав Гончарук.

Він зауважив, що багато виборців в окремих штатах проголосували поштою. Подекуди ці голоси йтимуть ще тиждень, тому результати виборів можуть бути відомі навіть за кілька тижнів.

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