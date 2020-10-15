У Білорусі протестувальників закликають від 16 жовтня з самого ранку перекрити основні дорожні артерії в населених пунктах. Такі масові протести – найбільший страх Лукашенка.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив лідер білоруського руху "За свободу" Юрась Губаревич. Він також розповів про нові форми протесту та вимоги Світлани Тихановської до Лукашенка.

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Про форми протесту

Це вже не перший такий випадок протестів, коли перекривають дороги. Однак, як припускає Губаревич, 16 жовтня це буде більш масове явище.

Протести – це те, чого найбільше боїться Лукашенко і все його оточення. Тому що перші тижні після цих "вкрадених" виборів мали значний вплив на ситуацію в Білорусі,

– сказав Губаревич.

Зараз важливо мати певний сигнал, оскільки готових протестувати – досить багато. Потенціал загального руху – досить високий. Влада з усіма не впорається.

Про ультиматум Тихановської

Як наголосив Губаревич, така позиція Тихановської – надати дедлайн – цілком зрозуміла. Люди вже 3-й місяць поспіль протестують і це не може тривати вічно.

"Тихановська підкреслила, що вимоги – конкретні, а дії демонстрантів будуть винятково мирними і вони не піддаватимуться на провокації влади", – зазначив Губаревич.

Що відомо про вимоги Тихановської?