Протести у Вірменії: мітингувальники вимагають відставки Пашиняна – відео
У Вірменії 12 листопада тривають протести. Мітингувальники вийшли на вулиці Єревана та вимагають відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна.
Що відбувається у Вірменії зараз
Опозиційна партія "Сасна црер" організувала акцію протесту на площі Свободи у Єревані. Про це повідомляє Інтерфакс.
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Глава партії Ара Папян вимагає, щоб Пашинян пішов з посади після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху. За словами Паняна, в іншому разі народ і політичні сили повинні примусово відправити прем'єра у відставку. Ще 17 партій організували акцію протесту на площі біля інституту стародавніх рукописів "Матенадаран".
На площі вже з'явились силовики. Вони оточили протестувальників у кільце.
Чому у Вірменії відбуваються протести
- 9 листопада Азербайджан, Вірменія та Росія підписали угоду про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі. Вона передбачає також розміщення у регіоні російських миротворців.
- Вірмени сприйняли угоду як капітуляцію. Обурені люди вийшли на протест та захопили будівлю парламенту й уряду.
- Опозиція стверджувала, що Пашинян "продав" вірменські землі.
- До речі, під час протестів 10 лідерів опозиційних політсил затримали. Проти них відкрили кримінальні справи за організацію та проведення протизаконних масових зібрань.
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