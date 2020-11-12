У Вірменії 12 листопада тривають протести. Мітингувальники вийшли на вулиці Єревана та вимагають відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна.

Що відбувається у Вірменії зараз

Опозиційна партія "Сасна црер" організувала акцію протесту на площі Свободи у Єревані. Про це повідомляє Інтерфакс.

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Глава партії Ара Папян вимагає, щоб Пашинян пішов з посади після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху. За словами Паняна, в іншому разі народ і політичні сили повинні примусово відправити прем'єра у відставку. Ще 17 партій організували акцію протесту на площі біля інституту стародавніх рукописів "Матенадаран".

На площі вже з'явились силовики. Вони оточили протестувальників у кільце.

Чому у Вірменії відбуваються протести