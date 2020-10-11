Вже понад 2 місяці білоруси протестують проти чинної влади, зокрема, самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. 11 жовтня не стало винятком: силовики від ранку були напоготові. Вони брали в оточення облюбовані протестувальниками місця у Мінську. Все тому, що демонстранти запланували Марш гордості.

Про те, що відбувалося упродовж 64-го дня масових протестів у Білорусі, читайте у матеріалі 24 каналу.

Раніше Лукашенко 4 години розмовляв з опозиціонерами в СІЗО: відео

Криваві затримання у Мінську під час Маршу гордості

Як і планувалося, приблизно о 14:00 в різних містах Білорусі стартував Марш гордості. Тисячі людей вийшли на вулиці у ювілейну неділю протестів.

Довідка: Марш гордості 11 жовтня відбувся по всій Білорусі. Акція розпочалася о 14:00, місця збору демонстрантів: площа та проспект Незалежності, біля станції метро "Неміга", поблизу Стели. Марш гордості в Білорусі називають ювілейною акцією протестувальників. Попри дощ, на вулицях Мінська та інших міст зібралося багато людей.

ОМОНівці відразу ж вдалися до жорстоких затримань. Найгарячіше було у Мінську, біля Стели. Волонтери з Червоного Хреста надали допомогу постраждалим протестувальникам. На асфальті рясніла кров.

За словами свідків подій, прихильники опозиції вступили у силове зіткнення зі співробітниками міліції. Водночас частину учасників протесту затримали із застосуванням спецзасобів.

Місцеві телеграм-канали повідомляють про застосування проти мітингувальників водометів з кольоровою водою та світло-шумових гранат.



Затримання у Білорусі / Фото "Радыё Свабода"

Сутички з силовиками та масові затримання відбувалися й в інших білоруських містах: Гродно, Кобрині, Могильові, Гомелі, Бресті.

Сутички у Мінську: відео

Марш гордості та сутички з поліцією у Мінську (Фото TUT.by, "Радіо Свобода", з соцмереж)

Зверніть увагу! Правозахисники встановили особи понад 105 людей, яких затримали під час протестів 11 жовтня у Білорусі. Серед затриманих є багато журналістів, силовики хапають не лише білоруських кореспондентів, а й російських.

Людей розганяють водометами в Мінську: відео

Водомети на вулицях Мінська: відео

Побиття активіста біля меморіалу Тарайковському

Увечері на станції метро "Пушкінська" люди почали відновлювати народний меморіал Олександру Тарайковскому.

У якийсь момент до них підійшли невідомі в балаклавах і спробували затримати чоловіка. Коли він не погодився піти з ними – почали йог бити кийками.

Силовики переслідують чоловіка біля меморіалу Тарайковському: відео

Люди до відділків поліції потрапили з численними травмами

За даними опозиційних ресурсів, до Московського відділку забрали щонайменше 40 осіб. 8 – 10 з них мали травми, тому їх госпіталізували.

В одного чоловіка була поєднана травма: черепно-мозкова середнього ступеня, закритий перелом ребер, забій плеча.

Другий, імовірно, мав перелом кісток правої та лівої кисті, черепно-мозкову травму легкого ступеня, імовірний перелом ключиці.

За словами потерпілих, били сильно, коли приймали і в буси, погрожували зброєю (гвинтівка) та незрозуміло, що хотіли, не задавали питань, просто били.



Машини "швидкої" біля відділку міліції / Фото TUT.BY

Вечірні акції

Приблизно о 7 вечора в центрі Мінська стало спокійно. Щоправда, люди почали виходи у своїх спальних районах. В деяких вставши в ланцюги, намагалися перекрити рух. У Малинівці на це ОМОН відповів розгоном.

Вечірні ланцюги солідарності у спальних районах Мінська (Фото TUT.BY)

А на проспекті Дзержинського під час перекриття руху одного з мітингувальників збила машина. На щастя, він серйозно не постраждав і відмовився від медичної допомоги.

Військова техніка у Мінську

У Мінськ самого ранку почали стягувати військову техніку. Люди помічали колони у різних районах міста. Так, в одному зафіксували бронемашини з кулеметами.

Бронемашини з кулеметами в Мінську: відео

Військова техніка на під'їздах до Мінська: відео

Як до Мінська стягували військову техніку: відео

Як ще готувалися силовики до Маршу гордості

Відтак, силовики ще з 10 жовтня затримували у Мінську людей. Вони проводили так звані "точкові затримання". Окрім того, в місті поставили пропускні пункти, в кожному – по двоє міліціонерів і солдатів з собакою.



Пункт пропуску / Фото TUT.by

Стелу, до якої прямували демонстранти, від самого ранку оточили. На центральних вулицях стояли автобуси із ОМОНівцями.



Оточена силовиками Стела / Фото TUT.by

Окрім того, центральні кафе та ТРЦ обмежили години роботи.



Кафе та ТРЦ обмежили години роботи / Фото TUT.by



Кафе та ТРЦ обмежили години роботи / Фото TUT.by

Затримання журналістів і відключення інтернету

Окрім пересічних мінчан, силовики ближче до початку Маршу гордості, почали затримувати на вулицях білоруської столиці журналістів. Понад 10 кореспондентів різних білоруських та російських видань вже побували у відділеннях міліції. Декого після пред’явлення документів відпустили.

Яких журналістів затримали у Мінську:

Фотокореспондент "Белти" Андрій Покумейко.

Журналістка "Белти" Оксана Манчук.

Фотограф Георгій Ліхтарович – затримали, бо мав з собою професійний фотоапарат.

Журналістка Анастасія Бойко.

Журналіст Дмитро Міцкевич.

Журналіст Олексій Івашкевич.

Журналістка Олена Толкачьова з TUT.by і БелаПАН.

Журналістка Тетяна Коровенкова з БелаПАН.

Журналіст Сергій Сацюк з БелаПАН.

Журналіст Дмитро Дмитрієв з "Новы час".

Журналіст Юрій Шамшур з ТАСС.

Федосенко – журналіст ТАСС, вже відпустили.

Григоров – журналіст ТАСС, вже відпустили.

Степченко – журналіст ТАСС, вже відпустили.

Також у Мінську вже традиційно відключили інтернет перед недільною демонстрацією. Так, оператор "А1" повідомляв, що "згідно з розпорядженням уповноважених державних органів" 11 жовтня в Мінську знижено пропускну здатність мобільного інтернету.

Виконання цієї вимоги веде до істотного погіршення якості сервісу передачі даних або тимчасової недоступності послуги,

– додають в компанії.

Ближче до вечора мобільний інтернет у Мінську знову почав працювати без перебоїв.

Акція солідарності на хокейному матчі

У Гродно пройшов фінал місцевої аматорської хокейної ліги. Команди «Авангард» і «Легіон» почали матч з акції солідарності: після стартового вкидання вони зупинили гру та взялися аплодувати.

У Гродно влаштували акцію солідарності на аматорському хокейному матчі: відео

Зверніть увагу! Білорусь вже понад 2 місяці протестує. Люди виходять на мирні демонстрацію, аби висловити свою незгоду з результатами президентських виборів. У вересні Лукашенко провів таємну інавгурацію та став самопроголошеним президентом. Тим часом опозиційних лідерів або відправили до СІЗО, або випровадили з країни.



Під час мирних акцій протесту силовики б'ють та затримують людей. Від їх дій загинули щонайменше 5 активістів, сотні отримали поранення, а тисячі були затримані. Більше про протести в Білорусі – за посиланням.