Марш гордості з кривавим розгоном під водометами: ситуація в Білорусі 11 жовтня – фото, відео
Вже понад 2 місяці білоруси протестують проти чинної влади, зокрема, самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. 11 жовтня не стало винятком: силовики від ранку були напоготові. Вони брали в оточення облюбовані протестувальниками місця у Мінську. Все тому, що демонстранти запланували Марш гордості.
Про те, що відбувалося упродовж 64-го дня масових протестів у Білорусі, читайте у матеріалі 24 каналу.
Раніше Лукашенко 4 години розмовляв з опозиціонерами в СІЗО: відео
Криваві затримання у Мінську під час Маршу гордості
Як і планувалося, приблизно о 14:00 в різних містах Білорусі стартував Марш гордості. Тисячі людей вийшли на вулиці у ювілейну неділю протестів.
ОМОНівці відразу ж вдалися до жорстоких затримань. Найгарячіше було у Мінську, біля Стели. Волонтери з Червоного Хреста надали допомогу постраждалим протестувальникам. На асфальті рясніла кров.
За словами свідків подій, прихильники опозиції вступили у силове зіткнення зі співробітниками міліції. Водночас частину учасників протесту затримали із застосуванням спецзасобів.
Місцеві телеграм-канали повідомляють про застосування проти мітингувальників водометів з кольоровою водою та світло-шумових гранат.
Затримання у Білорусі / Фото "Радыё Свабода"
Сутички з силовиками та масові затримання відбувалися й в інших білоруських містах: Гродно, Кобрині, Могильові, Гомелі, Бресті.
Сутички у Мінську: відео
Марш гордості та сутички з поліцією у Мінську (Фото TUT.by, "Радіо Свобода", з соцмереж)
Людей розганяють водометами в Мінську: відео
Водомети на вулицях Мінська: відео
Побиття активіста біля меморіалу Тарайковському
Увечері на станції метро "Пушкінська" люди почали відновлювати народний меморіал Олександру Тарайковскому.
У якийсь момент до них підійшли невідомі в балаклавах і спробували затримати чоловіка. Коли він не погодився піти з ними – почали йог бити кийками.
Силовики переслідують чоловіка біля меморіалу Тарайковському: відео
Люди до відділків поліції потрапили з численними травмами
За даними опозиційних ресурсів, до Московського відділку забрали щонайменше 40 осіб. 8 – 10 з них мали травми, тому їх госпіталізували.
- В одного чоловіка була поєднана травма: черепно-мозкова середнього ступеня, закритий перелом ребер, забій плеча.
- Другий, імовірно, мав перелом кісток правої та лівої кисті, черепно-мозкову травму легкого ступеня, імовірний перелом ключиці.
За словами потерпілих, били сильно, коли приймали і в буси, погрожували зброєю (гвинтівка) та незрозуміло, що хотіли, не задавали питань, просто били.
Машини "швидкої" біля відділку міліції / Фото TUT.BY
Вечірні акції
Приблизно о 7 вечора в центрі Мінська стало спокійно. Щоправда, люди почали виходи у своїх спальних районах. В деяких вставши в ланцюги, намагалися перекрити рух. У Малинівці на це ОМОН відповів розгоном.
Вечірні ланцюги солідарності у спальних районах Мінська (Фото TUT.BY)
А на проспекті Дзержинського під час перекриття руху одного з мітингувальників збила машина. На щастя, він серйозно не постраждав і відмовився від медичної допомоги.
Військова техніка у Мінську
У Мінськ самого ранку почали стягувати військову техніку. Люди помічали колони у різних районах міста. Так, в одному зафіксували бронемашини з кулеметами.
Бронемашини з кулеметами в Мінську: відео
Військова техніка на під'їздах до Мінська: відео
Як до Мінська стягували військову техніку: відео
Як ще готувалися силовики до Маршу гордості
Відтак, силовики ще з 10 жовтня затримували у Мінську людей. Вони проводили так звані "точкові затримання". Окрім того, в місті поставили пропускні пункти, в кожному – по двоє міліціонерів і солдатів з собакою.
Пункт пропуску / Фото TUT.by
Стелу, до якої прямували демонстранти, від самого ранку оточили. На центральних вулицях стояли автобуси із ОМОНівцями.
Оточена силовиками Стела / Фото TUT.by
Окрім того, центральні кафе та ТРЦ обмежили години роботи.
Кафе та ТРЦ обмежили години роботи / Фото TUT.by
Кафе та ТРЦ обмежили години роботи / Фото TUT.by
Затримання журналістів і відключення інтернету
Окрім пересічних мінчан, силовики ближче до початку Маршу гордості, почали затримувати на вулицях білоруської столиці журналістів. Понад 10 кореспондентів різних білоруських та російських видань вже побували у відділеннях міліції. Декого після пред’явлення документів відпустили.
Яких журналістів затримали у Мінську:
- Фотокореспондент "Белти" Андрій Покумейко.
- Журналістка "Белти" Оксана Манчук.
- Фотограф Георгій Ліхтарович – затримали, бо мав з собою професійний фотоапарат.
- Журналістка Анастасія Бойко.
- Журналіст Дмитро Міцкевич.
- Журналіст Олексій Івашкевич.
- Журналістка Олена Толкачьова з TUT.by і БелаПАН.
- Журналістка Тетяна Коровенкова з БелаПАН.
- Журналіст Сергій Сацюк з БелаПАН.
- Журналіст Дмитро Дмитрієв з "Новы час".
- Журналіст Юрій Шамшур з ТАСС.
- Федосенко – журналіст ТАСС, вже відпустили.
- Григоров – журналіст ТАСС, вже відпустили.
- Степченко – журналіст ТАСС, вже відпустили.
Також у Мінську вже традиційно відключили інтернет перед недільною демонстрацією. Так, оператор "А1" повідомляв, що "згідно з розпорядженням уповноважених державних органів" 11 жовтня в Мінську знижено пропускну здатність мобільного інтернету.
Виконання цієї вимоги веде до істотного погіршення якості сервісу передачі даних або тимчасової недоступності послуги,
– додають в компанії.
Ближче до вечора мобільний інтернет у Мінську знову почав працювати без перебоїв.
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