Вже понад 2 місяці у Білорусі тривають масові протести проти режиму Лукашенка. Особливо багато мітингувальників виходять на вулиці у вихідні дні. 18 жовтня білоруси також не залишилися осторонь та влаштували вже традиційні недільні акції протесту.

Про те, що відбулося під час масових протестів у Білорусі 18 жовтня, читайте у матеріалі 24 каналу.

​Важливо Масові протести в Білорусі: останні новини та що відомо – фото, відео

У Мінську розгорнули гігантський прапор

Мешканці житлового комплексу "Каскад" у недільний ранок намагалися підняти величезний біло-червоно-білий прапор. Один кінець стягу розмістили на 24-му поверсі, а інший – майже сягав землі. Його розміри сягали 71 на 36 метрів.

За інформацією опозиційних телеграм-каналів, до ЖК "Каскад" навіть приїжджали силовики. Вони з двох сторін дахів обрізали кріплення прапора. Однак мешканці встигли прапор підняти й забрати собі.

Щоправда, через свої гігантські розміри прапор заплутався під час навішування.



У Мінську розгорнули гігантський стяг / Фото TUT.by

Військова техніка на вулицях столиці

Зранку 18 жовтня у столиці Мінська помітили військову техніку. А Стелу "Мінськ – місто герой" вже оточили силовики. Саме там мітингувальники традиційно збираються на протести.

Оточення біля стели "Мінськ – місто герой" 18 жовтня: дивіться відео

Також ОМОНівці збоку від Палацу Республіки огородили парковку червоною стрічкою. Жовтнева площа також перекрита металевими огорожами, уздовж яких чергують силовики. У багатьох на шоломах наклейки з офіційним прапором.



Збоку від Палацу Республіки огородили парковку червоною стрічкою / Фото TUT.by



У Мінську помітили колону силовиків / Фото TUT.by

Перші затримання 18 жовтня

У Мінську біля станції метро "Партизанська" почалися перші затримання.

До слова, Мінський метрополітен закрив декілька станцій метро, серед них: