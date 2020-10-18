У Мінську розгорнули величезний прапор, а силовики заполонили місто: що відбувається 18 жовтня
Вже понад 2 місяці у Білорусі тривають масові протести проти режиму Лукашенка. Особливо багато мітингувальників виходять на вулиці у вихідні дні. 18 жовтня білоруси також не залишилися осторонь та влаштували вже традиційні недільні акції протесту.
Про те, що відбулося під час масових протестів у Білорусі 18 жовтня, читайте у матеріалі 24 каналу.
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У Мінську розгорнули гігантський прапор
Мешканці житлового комплексу "Каскад" у недільний ранок намагалися підняти величезний біло-червоно-білий прапор. Один кінець стягу розмістили на 24-му поверсі, а інший – майже сягав землі. Його розміри сягали 71 на 36 метрів.
За інформацією опозиційних телеграм-каналів, до ЖК "Каскад" навіть приїжджали силовики. Вони з двох сторін дахів обрізали кріплення прапора. Однак мешканці встигли прапор підняти й забрати собі.
Щоправда, через свої гігантські розміри прапор заплутався під час навішування.
У Мінську розгорнули гігантський стяг / Фото TUT.by
Військова техніка на вулицях столиці
Зранку 18 жовтня у столиці Мінська помітили військову техніку. А Стелу "Мінськ – місто герой" вже оточили силовики. Саме там мітингувальники традиційно збираються на протести.
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Також ОМОНівці збоку від Палацу Республіки огородили парковку червоною стрічкою. Жовтнева площа також перекрита металевими огорожами, уздовж яких чергують силовики. У багатьох на шоломах наклейки з офіційним прапором.
Збоку від Палацу Республіки огородили парковку червоною стрічкою / Фото TUT.by
У Мінську помітили колону силовиків / Фото TUT.by
Перші затримання 18 жовтня
У Мінську біля станції метро "Партизанська" почалися перші затримання.
До слова, Мінський метрополітен закрив декілька станцій метро, серед них:
- "Площа Леніна",
- "Жовтнева",
- "Купаловська",
- "Немиті",
- "Першотравнева",
- "Пролетарська".