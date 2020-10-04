Вже понад 2 місяці поспіль білоруси виходять на масові протести проти режиму Лукашенка. Так вони висловлють свою незгоду з результатами президентських виборів та таємною інавгурацією Лукашенка. 4 жовтня у Мінськ стягнули військову техніку та застосували водомети проти мітингувальників.

Про те, що відбулося протягом 57-го дня масових протестів у Білорусі, читайте у матеріалі 24 каналу.

Актуально Масові протести в Білорусі: останні новини та що відомо – фото, відео

Протести в Білорусі 4 жовтня:

Вечірні акції біля "зубра"

Після денних мітингів у Мінську білоруські протестувальники вийшли на вечірню акцію. Вони зібралися біля знаменитого зубра у Малинівці.



Мінські протестувальники збираються біля зубра / Фото Белсат

Імовірне затримання підлітка у Гродно

Мережу схвилювало відео з Гродно. На ньому видно, як дівчину-підлітка силовики силоміць кудись ведуть. Згодом білоруські ЗМІ поширили інформацію, що дівчинку та її тата затримували 6 ОМОНівців у балаклавах та шоломах. Очевидці затримання кричали: "відпустіть дитину!".

Дивіться відео імовірного затримання дівчинки-підлітка:

Алексієвич боїться не повернутися додому

Нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич боїться, що чинна самопроголошена влада Білорусі не дозволить повернутися їй на батьківщину. Наразі письменниця перебуває на лікуванні у Німеччині.

Багато хто вважає вдома, що мене вже не пустять. У нас таке буває. Але я все-таки спробую жити вдома,

– сказала Алексієвич.

Літераторка закликала світову спільноту ввести жорсткіші санкції проти білоруських високопосадовців.

Проти мітингувальників у Мінську застосували водомети

Тисячі мінчан традиційно у неділю вирушили до центру Мінська. Колони мітингувальників рухались у напрямку до Стели з різних мікрорайонів міста. У місця найбільших скупчень людей виїхали автозаки. Одразу почали повідомляти про перші затримання.

Дивіться відео з центру Мінська:

Вперше за 4 жовтня водомети використали проти учасників акцій протесту на проспекті Переможців. Згодом водомет поливав людей вже на проспекті Машерова, яким рухались колони демонстрантів.

Дивіться фото та відео, як проти людей застосовували водомети / Фото TUT.by:

Від деяких водометів відпадали частини

Через поганий технічний стан водометів, деякі з них вийшли з ладу прямо під час розгону мітингувальників. В однієї з машин злетіли баки з фарбувальною рідиною та металеві конструкції. Після цього водомет вже не працював.

Ще одній машині поламатись допомогти самі учасники акцій. На Машерова вони обступили техніку та позривали з неї каністри з водою. Після цього машина… рушила в бік силовиків і облила вже їх.

Дивіться відео, на яких неполадки з водометами:

До центру Мінська прийшли тисячі людей

Незважаючи на натиск силовиків до центру Мінська продовжила йти велика кількість людей. За попередніми підрахунками, їх – десятки тисяч. Більшість колон прямували до Стели.

Саме там – в епіцентрі білоруських протестів, колона спецпризначенців відступила, коли на них в наступ рушили самі мітингувальники. Люди кричали: "Ідіть відпочивати. Вас ніхто не чіпає".

Дивіться відео, як силовиків відтіснили мітингувальники:

Дивіться фото з масштабних акцій у Мінську / Фото TUT.by:

Серед затриманих – журналісти

Серед тих, кого 4 жовтня посадили до автозаків, й близько 10 журналістів. Медійників затримували не лише у Мінську, а в Бресті, Бобруйську, Вітебську, Гродно та Гомелі. Затримані – співробітники TUT.by, "Бінокля", "Народної волі", "Радіо Свободи" та інших видань.

Як до центру Мінська стягували військову техніку

Ще зранку до центру прямували колони автозаків та військову техніку. Зокрема, машини помітили на парковках біля Палацу спорту, готелю "Ювілейний", а також в інших частинах міста. Неподалік стояли й силовики. ОМОНівців побачили біля проспекту Незалежності та Палацу республіки. Біля стели спорудили огородження з колючого дроту.

Входи та виходи від площі Перемоги до площі Незалежності перекрили. Там чатували силовики. Крім того, у Мінську закрили кілька станцій метро, також не працюють деякі торгові центри.

Дивіться відео, як у Мінську їде військова техніка:

Колючий дріт та силовики біля Стели:

Військові у Мінську, відео:

У Білорусі майоріє національна символіка

Білоруси продовжують фарбувати країну у біло-червоно-білі кольори. Національні прапори розвішують на багатоповерхівках та навіть на стільникових вежах.

Також на площі Змін знову відновили стінопис із діджеями, що перші включили пісню "Перемен" під час політичних акцій.

Відновлений стінопис діджеїв, відео:



Національні прапори у Мінську / Фото TUT.by