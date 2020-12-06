Військова техніка, Марш волі й перші затримання: що відбувається у Білорусі 6 грудня – відео
Протягом 4 місяців білоруси виходять на акції протесту проти фальсифікацій на президентських виборах 9 серпня. Люди вимагають зупинити насилля силовиків проти мітингувальників, провести перевибори президента та забезпечити мирну передачу влади.
У неділю, 6 грудня, білоруси традиційно вийшли на вулиці своїх міст із протестами. Що відбувається у Білорусі – детальніше у матеріалі 24 каналу.
Тим часом Тихановська назвала головну перемогу білоруських протестувальників
Військова техніка і пости міліції
Від самісінького ранку 6 грудня у різних куточках Мінська люди помічали колони військової техніки, яку силовики стягують у білоруську столицю, аби використати у боротьбі з мирними демонстрантами.
Військові машини та автозаки ховають від людських очей у спальних районах. Такі кадри фіксують очевидці.
Військові машини у дворах Мінська: відео
Колона військової техніки в районі Уруччя: відео
Як і попереднього тижня біля дороги в районі станції метро "Уруччя" помітили прихильників чинної влади, які розмахували державними прапорами. Людей небагато, близько десятка.
Прихильники чинної влади / Фото TUT.by
На багатьох вулицях Мінська стоять пости міліції і невідомих. Зокрема, такі помітили на перетині вулиці Володарського з проспектом Незалежності, але також Міського Валу та Комсомольської.
Пости міліції і невідомих / Фото TUT.by
Закриття станцій метро і проблеми з інтернетом
Також традиційно у Мінську 6 грудня закрили 3 центральні станції метро "Жовтневу", "Купалівську" і "Неміга".
Закрита станція метро / Фото TUT.by
Окрім того, вже виникають проблеми з інтернетом. Так, мінчани не можуть скористатися телеграмом – написати чи відправити з месенджера повідомлення.
Марш волі
Тим часом активісти у Мінську виходять на чергову недільну акцію, яка 6 грудня має назву "Марш волі".
Марш волі у Мінську: відео
У різних мікрорайонах білоруської столиці збираються групи людей і утворюють колони.
Протестувальники стягуються з різних мікрорайонів
Колона демонстрантів / Фото Reformation
Близько 12:00 за Києвом (13:00 за місцевим часом – 24 канал) стало відомо про перші затримання. У мікрорайоні Сліпянка затримали щонайменше 10 людей. Затримання відбуваються і в районі Уруччя, Малинівки.
Затримання в Уруччі: відео
Затримання у Мінську 6 грудня: відео
Частина протестувальників прийшла до будівлі адміністрації Центрального району Мінська.
Головне про протести у Білорусі: коротко
- Масові протести у Білорусі спалахнули 9 серпня після оголошення результатів президентських виборів, на яких нібито перемогу здобув Олександр Лукашенко.
- Білоруси та міжнародна спільнота вважають результати голосування сфальсифікованими.
- Проте це не завадило Лукашенку провести власну інавгурацію.
- Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська закликала владу скласти повноваження. Однак цього не сталося. Після цього великі підприємства Білорусі оголосили страйк.
- Щоразу під час акцій протесту силовики затримують сотні людей.Втім, білоруси знову і знову, кожної неділі виходять на вулиці виборювати свої вимоги.
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