Протягом 4 місяців білоруси виходять на акції протесту проти фальсифікацій на президентських виборах 9 серпня. Люди вимагають зупинити насилля силовиків проти мітингувальників, провести перевибори президента та забезпечити мирну передачу влади.

У неділю, 6 грудня, білоруси традиційно вийшли на вулиці своїх міст із протестами. Що відбувається у Білорусі – детальніше у матеріалі 24 каналу.

Тим часом Тихановська назвала головну перемогу білоруських протестувальників

Військова техніка і пости міліції

Від самісінького ранку 6 грудня у різних куточках Мінська люди помічали колони військової техніки, яку силовики стягують у білоруську столицю, аби використати у боротьбі з мирними демонстрантами.

Військові машини та автозаки ховають від людських очей у спальних районах. Такі кадри фіксують очевидці.

Військові машини у дворах Мінська: відео

Колона військової техніки в районі Уруччя: відео

Як і попереднього тижня біля дороги в районі станції метро "Уруччя" помітили прихильників чинної влади, які розмахували державними прапорами. Людей небагато, близько десятка.



Прихильники чинної влади / Фото TUT.by

На багатьох вулицях Мінська стоять пости міліції і невідомих. Зокрема, такі помітили на перетині вулиці Володарського з проспектом Незалежності, але також Міського Валу та Комсомольської.



Пости міліції і невідомих / Фото TUT.by

Закриття станцій метро і проблеми з інтернетом

Також традиційно у Мінську 6 грудня закрили 3 центральні станції метро "Жовтневу", "Купалівську" і "Неміга".



Закрита станція метро / Фото TUT.by

Окрім того, вже виникають проблеми з інтернетом. Так, мінчани не можуть скористатися телеграмом – написати чи відправити з месенджера повідомлення.

Марш волі

Тим часом активісти у Мінську виходять на чергову недільну акцію, яка 6 грудня має назву "Марш волі".

Марш волі у Мінську: відео

У різних мікрорайонах білоруської столиці збираються групи людей і утворюють колони.



Протестувальники стягуються з різних мікрорайонів



Колона демонстрантів / Фото Reformation

Близько 12:00 за Києвом (13:00 за місцевим часом – 24 канал) стало відомо про перші затримання. У мікрорайоні Сліпянка затримали щонайменше 10 людей. Затримання відбуваються і в районі Уруччя, Малинівки.

Затримання в Уруччі: відео

Затримання у Мінську 6 грудня: відео

Частина протестувальників прийшла до будівлі адміністрації Центрального району Мінська.

Головне про протести у Білорусі: коротко