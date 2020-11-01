Вже майже 3 місяці на вулиці Білорусі виходять люди. Вони мітингують проти фальсифікації результатів президентських виборів у країні. Однак, попри невдоволення білорусів, самопроголошений президент Олександр Лукашенко не збирається передавати владу опозиції.

Про те, що відбувається під час масових протестів у Білорусі 1 листопада – у 84-ий день масових протестів, читайте у матеріалі 24 каналу.

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Масові марші в Мінську

Традиційно в неділю в центр білоруської столиці на марші вийшли багато протестувальників. Хоча марші мали розпочатися о 14 годині, ще за пів години до цього журналісти нарахували близько 5 тисяч протестувальників. Про це пише "Радыё Свабода".

Зокрема серед протестувальників є учасниці маршів жінок. Вони прийшли з біло-червоно-білими парасолями – кольорах, за які тепер переслідують у Білорусі.

Марш розпочався на площі Незалежності в Мінську, але через спротив силовиків, мітингувальники були змушені її покинути. Люди вирушили вулицями білоруської столиці.

Як реагують силовики

З самого ранку 1 листопада, готуючись до масових протестів, у центр Мінська почали зганяти колони військової техніки. Туди привозили сотні силовиків.

Згодом, коли йшло до початку протестів, і протестувальники стояли просто навпроти ОМОНу, представники останнього почали стріляти в повітря.

Силовики відтіснили протестувальників з площі Незалежності й ті пішли вулицями Мінська. У цей час їх супроводжував ОМОН.

Тоді й почалися перші затримання, коли омонівці по декілька чоловік витягували людей з маршу й пакували в автозаки. Наразі масових протистоянь немає.

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