Масові марші й стрілянина силовиків: що відбувається в Білорусі 1 листопада – фото, відео
Вже майже 3 місяці на вулиці Білорусі виходять люди. Вони мітингують проти фальсифікації результатів президентських виборів у країні. Однак, попри невдоволення білорусів, самопроголошений президент Олександр Лукашенко не збирається передавати владу опозиції.
Про те, що відбувається під час масових протестів у Білорусі 1 листопада – у 84-ий день масових протестів, читайте у матеріалі 24 каналу.
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Масові марші в Мінську
Традиційно в неділю в центр білоруської столиці на марші вийшли багато протестувальників. Хоча марші мали розпочатися о 14 годині, ще за пів години до цього журналісти нарахували близько 5 тисяч протестувальників. Про це пише "Радыё Свабода".
Зокрема серед протестувальників є учасниці маршів жінок. Вони прийшли з біло-червоно-білими парасолями – кольорах, за які тепер переслідують у Білорусі.
Марш розпочався на площі Незалежності в Мінську, але через спротив силовиків, мітингувальники були змушені її покинути. Люди вирушили вулицями білоруської столиці.
Як реагують силовики
З самого ранку 1 листопада, готуючись до масових протестів, у центр Мінська почали зганяти колони військової техніки. Туди привозили сотні силовиків.
Згодом, коли йшло до початку протестів, і протестувальники стояли просто навпроти ОМОНу, представники останнього почали стріляти в повітря.
Силовики відтіснили протестувальників з площі Незалежності й ті пішли вулицями Мінська. У цей час їх супроводжував ОМОН.
Тоді й почалися перші затримання, коли омонівці по декілька чоловік витягували людей з маршу й пакували в автозаки. Наразі масових протистоянь немає.
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Головне про протести у Білорусі
- Попри масові протести у Білорусі Олександр Лукашенко влаштував таємну інавгурацію та вчергове став очільником Білорусі.
- Опозиція оголосила ультиматум режиму Лукашенка, але влада його проігнорувала.
- Після цього у Мінську відбувся багатотисячний марш – на підтримку "народного ультиматуму", акції протесту пройшли й в інших містах Білорусі.
- 27 жовтня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що особисто віддав наказ розігнати учасників чергової мирної акції у Мінську 25 жовтня.
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