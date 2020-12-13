У Білорусі вже понад 4 місяці тривають масові протести. Вони розпочалися ще у серпні, відразу ж після проголошення перемоги Олександра Лукашенка на президентських виборах у країні. Білоруси незгодні з результатами голосування, вони вимагають провести перевибори, а від Лукашенка хочуть мирної передачі влади своєму наступнику.

У неділю, 13 грудня, білоруси традиційно вийшли на вулиці своїх міст із протестами. Що відбувається у Білорусі – детальніше у матеріалі 24 каналу.

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Марш народного обвинувачення

Протестна хода стартувала просто у дворах і проходить за узгодженим у чатах маршрутом і графіком. Такі колони виникають стихійно не лише в різних районах Мінська, а і у інших містах Білорусі. Люди традиційно з собою мають національну символіку, зокрема біло-червоні прапори. За словами організаторів, вони пам'ятають всі імена репресованих і ім’я кожного, проти кого режим застосовує репресії.

Протестні марші в різних районах Мінська: фото та відео / Фото видань TUT.BY, "Наша Ніва"

Перші затримання

ОМОНівці та внутрішні війська вже взялися за старе. Не встигли повноцінно розпочатися протестні акції, як вони уже затримали кількох людей. Деяких навіть били. Відбувається усе це у дворах посеред житлових будинків у різних районах Мінська. Водночас люди з балконів кричать: "Що ви робите?"

Недільні протести в Мінську: ще вранці почалися затримання – відео

Без курйозів не минулося

Зараз – зима, сніжно та слизько. І від цього, звісно, постраждали силовики. У мережі помітили кілька випадків, як білоруські правоохоронці так бігли за протестувальниками, що підсковзнулися та ледь не навернулися по повній. Користувачі жартома шкодують, що цього не сталося.

Білоруські силовики ледь не падають на слизькій дорозі: відео

Спеціальну та військову техніку почали зганяти ще з самісінького ранку

У мережі опублікували багато відео, як автоколони техінки їдуть вулицями Мінська. І що цікаво, відбувалося це, коли ще було темно. Серед техніки можна було побачити не лише водомети та автозаки, а і військові машини.

Колони військової техніки їдуть вулицями Мінська на світанку: відео

Водомети в Мінську вранці 13 грудня: дивіться відео

Згодом у різних районах столиці Білорусі помітили окремі автозаки.



Один із таких автозаків можна було побачити на проспекті Пушкіна / Фото TUT.BY

Провладні мітинги

Дали про себе знати й так звані прихильники самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашека. Що вдосвіта у Мінську в районі Уруччя люди вишукувалися в колону. Тримали вони державні прапори білорусі – червоно-зелено-білі. Також лукашенківці вітали спецтехніку, яка їхала до центру білоруської столиці.

Ранкова акція шанувальників Лукашенка в Мінську: дивіться відео

А після 10:00 стартував провладний автопробіг. Колона машин з державними символами рушила з того самого Уруччя в бік центру. Як пишуть пролукашенківуські ЗМІ, називався захід "За єдину Білорусь", а його метою було підтримати правоохоронців.

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