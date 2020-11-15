Вже традиційно протягом останніх 3 місяців вулиці Мінська та інших білоруських міст наповнюються протестувальниками. Вони виступають проти режиму Олександра Лукашенка та вимагають передати владу опозиції. Від ранку 15 листопада в центр Мінська стягують водомети та спецтехніку. Крім того, вже є перше затримання.

Ситуація у Мінську

Про те, що відбувається столиці Білорусі та інших містах, розповідає 24 канал.

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Вже вранці у центр столиці почали стягувати водомети і спецтехніку. Крім того, є повідомлення про порушення роботи мобільного інтернету. Біля торговельного центру "Замок" помітили автобуси ОМОНу, силовики є і поблизу заводу "Атлант" та станції метро "Спортивна".

На перетині вулиці Прітицького і проспекту Пушкіна перекрили рух транспорту. Усіх скеровують в об'їзд. Переходи на станції метро "Пушкінська" також закриті. Також не працюють станції: "Площа Перемоги", "Жовтнева", "Площа Якуба Коласа" та інші.

На проспекті Дзержинського на будинку вивісили величезних біло-червоно-білий прапор.

Також відомо про першого затриманого. Силовики схопили хлопця, під час затримання він цитував Конституцію. А на вулиці Пушкінській силовики застосували щодо активістів сльозогінний газ.

Спецтехніка та автобуси силовиків у Мінську: Фото Tut.by, Чай з малинавым варэннем

У центр Мінська стягують спецтехніку, багато силовиків: відео

Затримали хлопця: дивіться відео

На Пушкінській силовики застосували сльозогінний газ: відео

У Мінську о 12:00 розпочнеться акція пам’яті вбитого силовиками Романа Бондаренка і всіх жертв від початку протестів. Марш стартуватиме з місця вбивства Олександра Тарайковского, якого імовірно застрелили ОМОНівці ще в перший день протестів, та завершиться на "Площі Змін" – саме там силовики побили Бондаренка.

Що відбувається в інших містах Білорусі

Вітебськ: міліцейська техніка зосереджена на вулиці Марка Шагала. Містяни повідомляють, що міліції багато на інших центральних вулицях міста.



Ситуація на вулицях Вітебська / Фото Tut.by

Частину людей, які відбувають адміністративний арешт в Жодіно, переводять в Могилів – звільняють камери для нових затриманих.

Крім того, акції підтримки білоруських протестувальників проходять у кількох містах США.

Протести у Білорусі: останні події