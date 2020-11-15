Водомети і спецтехніка у Мінську: що відбувається у Білорусі 15 листопада – фото, відео
Вже традиційно протягом останніх 3 місяців вулиці Мінська та інших білоруських міст наповнюються протестувальниками. Вони виступають проти режиму Олександра Лукашенка та вимагають передати владу опозиції. Від ранку 15 листопада в центр Мінська стягують водомети та спецтехніку. Крім того, вже є перше затримання.
Ситуація у Мінську
Про те, що відбувається столиці Білорусі та інших містах, розповідає 24 канал.
Важливо Масові протести в Білорусі: останні новини та що відомо – фото, відео
Вже вранці у центр столиці почали стягувати водомети і спецтехніку. Крім того, є повідомлення про порушення роботи мобільного інтернету. Біля торговельного центру "Замок" помітили автобуси ОМОНу, силовики є і поблизу заводу "Атлант" та станції метро "Спортивна".
На перетині вулиці Прітицького і проспекту Пушкіна перекрили рух транспорту. Усіх скеровують в об'їзд. Переходи на станції метро "Пушкінська" також закриті. Також не працюють станції: "Площа Перемоги", "Жовтнева", "Площа Якуба Коласа" та інші.
На проспекті Дзержинського на будинку вивісили величезних біло-червоно-білий прапор.
Також відомо про першого затриманого. Силовики схопили хлопця, під час затримання він цитував Конституцію. А на вулиці Пушкінській силовики застосували щодо активістів сльозогінний газ.
Спецтехніка та автобуси силовиків у Мінську: Фото Tut.by, Чай з малинавым варэннем
У центр Мінська стягують спецтехніку, багато силовиків: відео
Затримали хлопця: дивіться відео
На Пушкінській силовики застосували сльозогінний газ: відео
У Мінську о 12:00 розпочнеться акція пам’яті вбитого силовиками Романа Бондаренка і всіх жертв від початку протестів. Марш стартуватиме з місця вбивства Олександра Тарайковского, якого імовірно застрелили ОМОНівці ще в перший день протестів, та завершиться на "Площі Змін" – саме там силовики побили Бондаренка.
Що відбувається в інших містах Білорусі
- Вітебськ: міліцейська техніка зосереджена на вулиці Марка Шагала. Містяни повідомляють, що міліції багато на інших центральних вулицях міста.
Ситуація на вулицях Вітебська / Фото Tut.by
- Частину людей, які відбувають адміністративний арешт в Жодіно, переводять в Могилів – звільняють камери для нових затриманих.
Крім того, акції підтримки білоруських протестувальників проходять у кількох містах США.
Протести у Білорусі: останні події
- Масові протести у Білорусі спалахнули 9 серпня після оголошення результатів президентських виборів, на яких нібито перемогу здобув Олександр Лукашенко. Білоруси та міжнародна спільнота вважає результати голосування сфальсифікованими.
- З перших днів протестів білоруські силовики влаштовують жорстокі розгони активістів. Проти мирних протестувальників застосовують водомети, світло-шумові гранати, а також гумові кулі. За весь час сутичок загинули 4 людини.
- Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська закликала владу скласти повноваження. Однак цього не сталося. Після цього великі підприємства Білорусі оголосили страйк.
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