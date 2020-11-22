Понад три місяці білоруси виходять на вулиці з акціями протесту проти правління Олександра Лукашенка. 22 листопада у Мінську запланували Марш проти фашизму. Силовики готуються до зустрічі з демонстрантами, звозячи до центру Мінська спецтехніку та автозаки.

У Мінську закрили станції метро

У Мінську на вхід та вихід закрили станції метро "Площа Леніна", "Жовтнева", "Площа Перемоги", "Площа Якуба Коласа", "Неміга", "Купалівська, всі станції третьої лінії. Про це інформує TUT.by.

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Автозаки та водомети – у центрі Мінська

Ще з самого ранку до центру столиці Білорусі почали звозити автозаки, автобуси з силовиками та водомети. Їх помітили, зокрема, на площі Незалежності, поблизу Парку Дружби народів та Студентського містечка.



Стелу та палац Незалежності оточили огорожею.

Дивіться відео поблизу площі Незалежності:

Дивіться відео про ситуацію вранці біля Стели:

Люди збираються на протести

Незважаючи на засилля силовиків та спецтехніки, люди таки вирушають до центру столиці Білорусі, аби взяти участь у демонстраціях.

Зверніть увагу! Уже надійшли повідомлення про перші затримання. Проте, де вони відбулись, наразі невідомо.

Режим воює з біло-червоною символікою

У мінському мікрорайоні "Восток" комунальники продовжили війну з революційними кольорами. Вежу, пофарбовану у білий та червоний, вирішили спиляти.



Вежу просто зняли / Фото TUT.by