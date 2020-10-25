Перші затримання у центрі Мінська: що відбувається в Білорусі 25 жовтня – фото, відео
Понад два місяці у Білорусі тривають масові протести проти режиму Олександра Лукашенка. Найактивніше люди виходять на вулиці у вихідні. 25 жовтня – не виняток. Крім того, саме в цей день спливає термін ультиматуму, який Світлана Тихановська оголосила самопроголошеному президенту.
Про те, що відбувається під час масових протестів у Білорусі 25 жовтня, читайте у матеріалі 24 каналу.
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На 14:00 білоруські опозиціонери анонсували початок протестних маршів по всій Білорусі. До них вже готуються у Мінську, Гродному, Вітебську та інших містах.
Що відбувається у Мінську
- До центру Мінська силовики вже стягують військову техніку та водомети.
- На вулиці Саперів зауважили колони спецтехніки.
- У центрі Мінська затримали двох журналістів: кореспондента "Комсомольської правди" Святослава Зоркого та журналіста "Нового часу" Дмитра Дмитрієва.
- Мінський метрополітен повідомив про закриття відразу 12 станцій метро.
- На проспекті Незалежності силовики виставили загорожі та перевіряють особисті речі усіх перехожих.
- Мобільні оператори повідомляють про те, що упродовж 25 жовтня інтернет може працювати з перешкодами або й взагалі відключитися.
- Будівлі по цілому місту прикрашають біло-червоно-білими прапорами.
- Хоча до закінчення терміну ультиматуму чинному самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку залишилося ще 10 годин, деякі громадські заклади Мінська вже заявили, що 26 жовтня у них буде вихідний.
У центр Мінська стягують військову техніку / Фото Белсату
Мінськ прикрашають біло-червоно-білими прапорами / Фото Нашої Ніви
Затримання журналістів у центрі Мінська / Фото TUT.BY
Колони військової техніки зафіксували на вулиці Саперів у Мінську, дивіться відео:
Самоізоляція Тихановської
Зауважимо, що неочікувано саме 25 жовтня Тихановська пішла на самоізоляцію через контакт з хворим на COVID-19 міністром закордонних справ Словенії Анже Логаром. Однак у пресслужбі опозиціонерки наголосили, що це ніяк не вплине на роботу команди. Всі заплановані зустрічі просто перенесли в режим онлайн.