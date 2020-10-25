Понад два місяці у Білорусі тривають масові протести проти режиму Олександра Лукашенка. Найактивніше люди виходять на вулиці у вихідні. 25 жовтня – не виняток. Крім того, саме в цей день спливає термін ультиматуму, який Світлана Тихановська оголосила самопроголошеному президенту.

Про те, що відбувається під час масових протестів у Білорусі 25 жовтня, читайте у матеріалі 24 каналу.

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На 14:00 білоруські опозиціонери анонсували початок протестних маршів по всій Білорусі. До них вже готуються у Мінську, Гродному, Вітебську та інших містах.

Що відбувається у Мінську

До центру Мінська силовики вже стягують військову техніку та водомети.

На вулиці Саперів зауважили колони спецтехніки.

У центрі Мінська затримали двох журналістів: кореспондента "Комсомольської правди" Святослава Зоркого та журналіста "Нового часу" Дмитра Дмитрієва.

Мінський метрополітен повідомив про закриття відразу 12 станцій метро.

На проспекті Незалежності силовики виставили загорожі та перевіряють особисті речі усіх перехожих.

Мобільні оператори повідомляють про те, що упродовж 25 жовтня інтернет може працювати з перешкодами або й взагалі відключитися.

Будівлі по цілому місту прикрашають біло-червоно-білими прапорами.

Хоча до закінчення терміну ультиматуму чинному самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку залишилося ще 10 годин, деякі громадські заклади Мінська вже заявили, що 26 жовтня у них буде вихідний.



У центр Мінська стягують військову техніку / Фото Белсату



Мінськ прикрашають біло-червоно-білими прапорами / Фото Нашої Ніви



Затримання журналістів у центрі Мінська / Фото TUT.BY



Колони військової техніки зафіксували на вулиці Саперів у Мінську, дивіться відео:

Самоізоляція Тихановської

Зауважимо, що неочікувано саме 25 жовтня Тихановська пішла на самоізоляцію через контакт з хворим на COVID-19 міністром закордонних справ Словенії Анже Логаром. Однак у пресслужбі опозиціонерки наголосили, що це ніяк не вплине на роботу команди. Всі заплановані зустрічі просто перенесли в режим онлайн.