Підприємства по всій Білорусі 26 жовтня почали масштабний страйк. Не працюють кафе, магазини, заводи. Протестують студенти, пенсіонери та навіть школярі. Вже відомо про перших затриманих.

Протести та страйки у Білорусі набирають нових обертів. Що відбувається у країні 26 жовтня, читайте в матеріалі 24 каналу.

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Страйки магазинів, кафе та салонів краси

Вранці роботу припинили онлайн та офлайн магазини, бари, кафе, мовні школи, тренажерні зали, туристичні компанії, служби доставки, студії дизайну, салони краси, сервісні центри та більярдні клуби. Про це інформує TUT.by.

Одні перестануть працювати з технічних причин, інші – через можливі проблеми з транспортом і інтернетом, хтось – на знак солідарності,

– йдеться в повідомленні.

Працівники деяких компаній написали заяви на вихідний за власний кошт на 26 жовтня.

Не працюють у таких містах: Мінськ, Гродно, Вітебськ, Брест, Несвіж.

Великі заводи теж страйкують

Мінський завод колісних тягачів: вранці робітники пішли маршем по всіх цехах – закликають до страйку.



Страйк на МЗКТ / Фото TUT.by

Мінський тракторний завод: робочі ковальського цеху вийшли на вулиці та скандують "Долучайся".

Згодом вони колоною пройшлися по цехах, закликаючи колег до страйку. Адміністрація прийняла рішення закривати цехи перед колоною.



Люди не виходили на зміну на МТЗ / ФотоTUT.by

Робітники колоною йдуть по заводу: відео

"Антанта" теж страйкують та закликають робітників долучатися.

Страйкує й "Антанта": відео

Мінський електротехнічний завод: станом на 9.40 основні цехи та відділи зупинили роботу, люди просто спілкуються один з одним.



Робота стоїть на МЕТЗ / ФотоTUT.by

На яких заводах, за словами керівництва, не страйкують

"Белнефтехім": там заявляють, що інформація про страйк на "Гродно Азоті" неправдива.

Прессекретар заводу Олександр Тищенко повідомив, що завод працює, а техпроцеси відбуваються у штатному режимі.

Вранці телеграми писали, що цехи "Аміак 3" і "Карбамід 4" не прийняли зміну. А люди приходили на підтримку решти біля нової прохідної, але на території заводу.

Керівництво заводу каже, що "група до 100 людей безрезультатно намагалася блокувати вихід робітників" Гродно Азот "на зміну". Кількох учасників страйку там затримали.

Мінський тракторний завод: керівництво інформує, що завод працює в штатному режимі.

"Ранкова зміна почалася, як завжди, о сьомій, люди прийшли на робочі місця, підприємство працює, жоден цех не закрите", - заявили в адміністрації.

Та запевнили, що, жодної людини на вулиці, біля прохідної немає.

До страйку долучилися студенти і пенсіонери

Ранок з протесту почали в Білоруському державному університеті: у головному корпусі закладу почався сидячий страйк. У ньому вже взяли участь приблизно 100 людей.

Страйк в університеті: відео

Згодом студенти різних університетів почали страйк у центрі Мінська. Кілька сотень студентів зібралися біля ЦУМу і вирушили у бік площі Перемоги.

Загалом до страйку долучилися студенти:

Білоруського державного медичного університету;

Білоруського державного університету інформатики та радіоелектроніки;

Мінського державного лінгвістичного університету;

Білоруського державного університету культури й мистецтв.

Студенти влаштували спільну ходу з пенсіонерами: Фото "Радіо Свободи"