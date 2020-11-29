Марш сусідів і колони військової техніки: що відбувається у Білорусі 29 листопада – фото, відео
Білоруси вже третій місяць мирно протестують проти нечесних виборів та правління Олександра Лукашенка. Так, 29 листопада люди вкотре готуються вийти на вулиці.
Протести в Білорусі 29 листопада
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Марш сусідів
29 листопада у Мінську має відбутися Марш сусідів, таку назву білоруси дали новому недільному протесту. Люди вже виходять на вулиці, вони мають з собою червоно-біло-червоні прапори або речі, що мають відповідні кольори.
Мінчани виходять на Марш сусідів: відео
Цікаво, що невеличке, ймовірне провладне зібрання відбулося вранці біля станції метро "Уруччя". Туди прийшли люди із державними прапорами, які радо зустрічали військову техніку, що прямувала до центру білоруської столиці.
А так дехто зустрічав військову техніку / Фото TUT.by
Колони військової техніки
Неймовірну кількість військової техніки, а також автобусів білоруських спецпризначенців фіксують у Мінську від ранку 29 листопада.
Військова техніка біля площі Незалежності у Мінську / Фото TUT.by
Автобуси спецпризначенців біля будівлі цирку у Мінську / Фото TUT.by
Окрім того, традиційно у Мінську закривають центральні станції метро. Там також вже виникають проблеми з інтернетом.
Колона спецтехніки, Мінськ: відео
Військова техніка у Мінську
Що відбувалося на попередньому недільному протесті в Білорусі
- На традиційному недільному протесті минулого тижня, 22 листопада, у Мінську влаштували Марш проти фашизму.
- Силовики звезли до центру спецтехніку та автозаки. Були закриті на вхід і вихід станції метро.
- Та ще до старту акцій почали розганяти та затримувати людей, застосовуючи спецзасоби.
- Але це не зупинило демонстрантів і вони таки влаштували в центрі Мінська протести.
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