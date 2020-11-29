Білоруси вже третій місяць мирно протестують проти нечесних виборів та правління Олександра Лукашенка. Так, 29 листопада люди вкотре готуються вийти на вулиці.

Протести в Білорусі 29 листопада

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Марш сусідів

29 листопада у Мінську має відбутися Марш сусідів, таку назву білоруси дали новому недільному протесту. Люди вже виходять на вулиці, вони мають з собою червоно-біло-червоні прапори або речі, що мають відповідні кольори.

Мінчани виходять на Марш сусідів: відео

Цікаво, що невеличке, ймовірне провладне зібрання відбулося вранці біля станції метро "Уруччя". Туди прийшли люди із державними прапорами, які радо зустрічали військову техніку, що прямувала до центру білоруської столиці.



А так дехто зустрічав військову техніку / Фото TUT.by

Колони військової техніки

Неймовірну кількість військової техніки, а також автобусів білоруських спецпризначенців фіксують у Мінську від ранку 29 листопада.



Військова техніка біля площі Незалежності у Мінську / Фото TUT.by



Автобуси спецпризначенців біля будівлі цирку у Мінську / Фото TUT.by

Окрім того, традиційно у Мінську закривають центральні станції метро. Там також вже виникають проблеми з інтернетом.

Колона спецтехніки, Мінськ: відео

Військова техніка у Мінську

Що відбувалося на попередньому недільному протесті в Білорусі