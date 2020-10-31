У Білорусі 31 жовтня триває 83 день протестів. Традиційно у вихідні жінки влаштували марш. Крім того, на протест вийшли люди з інвалідністю. Мітингувальники об'єднуються у живі ланцюги та несуть національну символіку.

Про те, що відбувається під час масових протестів у Білорусі 31 жовтня, читайте у матеріалі 24 каналу.

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Жінки та люди з інвалідністю вийшли на марш

У Мінську на проспекті Незалежності жінки та люди з інвалідністю влаштували об'єднаний марш, повідомляє TUT.by.

Мітингувальники дійшли до площі Перемоги. Щоправда, міліція перекрила частину дороги. Демонстранти несуть в руках квіти, біло-червоно-білі прапори та плакати із написами.

Очевидці вже інформують про затримання двох дівчат.

Марш у Мінську / Фото TUT.by:

Люди з інвалідністю вийшли на марш – відео:

Колона протестувальниць – відео:

Затримання адміністраторки телеграм-каналу

У Мінську затримали 28-річну адміністраторку телеграм-каналу для водіїв. За словами офіційної представниці МВС Білорусі Ольги Чемоданової, цей ресурс хочуть визнати екстремістським.

У чому звинувачують дівчину

Правоохоронці переконують, що дівчина закликала в месенджері до тероризму та диверсії.

Мовляв, адміністратори каналу висували політичні вимоги, закликали зупинити виробництво на держпідприємствах, впливати на співробітників правоохоронних органів і держслужбовців.

Крім того, нібито адміністратори закликали псувати і знищувати майно, блокувати і виводити з ладу залізничні колії та робити інші радикальні дії.

Правоохоронці стверджують, що затримана вже була судимою за крадіжку, наразі не працює, а займається проституцією.

Проти дівчини порушили кримінальну справу. Вона стосується закликів до дій, спрямованих на шкоду нацбезпеці Білорусі, вчинених за допомогою інтернету. Адміністраторці обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

До речі Опозиція може створити паралельний уряд Білорусі за кордоном

Білорусів каратимуть за використання нацсимволіки

У Білорусі працюють над проєктом Кодексу про адміністративні правопорушення. Відповідно до нього, можуть посилити покарання за участь у несанкціонованому масовому заході, а також запровадити відповідальність за "незаконне використання прапорів". Серед нових покарань хочуть запровадити громадські роботи.

Так, використання прапорів, плакатів, символів, що не зареєстровані в установленому порядку, хочуть заборонити. Влада пропонує призначити покарання – штраф від 5 до 20 базових величин, на підприємця – від 10 до 40, а на юрособу – від 20 до 60.

Ймовірно, після розгляду проєкту він набуде чинності з 1 січня 2021 року.

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