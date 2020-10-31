Марш жінок та людей з інвалідністю: що відбувається у Білорусі 31 жовтня – фото, відео
У Білорусі 31 жовтня триває 83 день протестів. Традиційно у вихідні жінки влаштували марш. Крім того, на протест вийшли люди з інвалідністю. Мітингувальники об'єднуються у живі ланцюги та несуть національну символіку.
Про те, що відбувається під час масових протестів у Білорусі 31 жовтня, читайте у матеріалі 24 каналу.
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Жінки та люди з інвалідністю вийшли на марш
У Мінську на проспекті Незалежності жінки та люди з інвалідністю влаштували об'єднаний марш, повідомляє TUT.by.
Мітингувальники дійшли до площі Перемоги. Щоправда, міліція перекрила частину дороги. Демонстранти несуть в руках квіти, біло-червоно-білі прапори та плакати із написами.
Очевидці вже інформують про затримання двох дівчат.
Марш у Мінську / Фото TUT.by:
Люди з інвалідністю вийшли на марш – відео:
Колона протестувальниць – відео:
Затримання адміністраторки телеграм-каналу
У Мінську затримали 28-річну адміністраторку телеграм-каналу для водіїв. За словами офіційної представниці МВС Білорусі Ольги Чемоданової, цей ресурс хочуть визнати екстремістським.
У чому звинувачують дівчину
- Правоохоронці переконують, що дівчина закликала в месенджері до тероризму та диверсії.
- Мовляв, адміністратори каналу висували політичні вимоги, закликали зупинити виробництво на держпідприємствах, впливати на співробітників правоохоронних органів і держслужбовців.
- Крім того, нібито адміністратори закликали псувати і знищувати майно, блокувати і виводити з ладу залізничні колії та робити інші радикальні дії.
Правоохоронці стверджують, що затримана вже була судимою за крадіжку, наразі не працює, а займається проституцією.
Проти дівчини порушили кримінальну справу. Вона стосується закликів до дій, спрямованих на шкоду нацбезпеці Білорусі, вчинених за допомогою інтернету. Адміністраторці обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
До речі Опозиція може створити паралельний уряд Білорусі за кордоном
Білорусів каратимуть за використання нацсимволіки
У Білорусі працюють над проєктом Кодексу про адміністративні правопорушення. Відповідно до нього, можуть посилити покарання за участь у несанкціонованому масовому заході, а також запровадити відповідальність за "незаконне використання прапорів". Серед нових покарань хочуть запровадити громадські роботи.
Так, використання прапорів, плакатів, символів, що не зареєстровані в установленому порядку, хочуть заборонити. Влада пропонує призначити покарання – штраф від 5 до 20 базових величин, на підприємця – від 10 до 40, а на юрособу – від 20 до 60.
Ймовірно, після розгляду проєкту він набуде чинності з 1 січня 2021 року.
Головне про протести у Білорусі
- Попри масові протести у Білорусі Олександр Лукашенко влаштував таємну інавгурацію та вчергове став очільником Білорусі.
- Опозиція оголосила ультиматум режиму Лукашенка, але влада його проігнорувала.
- Після цього у Мінську відбувся багатотисячний марш – на підтримку "народного ультиматуму", акції протесту пройшли й в інших містах Білорусі.
- 27 жовтня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що особисто віддав наказ розігнати учасників чергової мирної акції у Мінську 25 жовтня.
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