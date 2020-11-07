У Білорусі вже понад 2 місяці відбуваються масові протести та страйки. Зазвичай, ситуація загострюється у вихідні. Тож 7 листопада на вулиці Мінська знову вийшли сотні протестувальників.

Про те, що відбувається столиці Білорусі Мінську та інших містах – розповідає 24 канал. Важливо Масові протести в Білорусі: останні новини та що відомо – фото, відео Протест медиків Білоруські медики 7 листопада вийшли на вулиці Мінська. Біля 1-ї клінічної лікарні Мінська одразу ж почалися затримання. Як повідомляє телеграм-канал "Білі халати", силовики затримали приблизно 20 осіб. ОМОНівці пакували медиків в мікроавтобуси. Протест білоруських медиків: дивіться відео Білоруські медики протестують у Мінську / Фото "Радыё Свабода" Що відбувається у Білорусі: останні новини Протести у Білорусі спалахнули із новою силою після закінчення терміну ультиматуму, який опозиція висунула до влади – 25 жовтня.

Найчастіше на марші виходили жінки, студенти та люди з інвалідністю.

Згодом Лукашенко заявив, що студентів-протестувальників відраховуватимуть з університетів.

Крім цього, Білорусь повністю закрила кордони для іноземців. Мовляв, через ситуацію з коронавірусом.